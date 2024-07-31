«Торговый Дом Шоколада» выпустил с начала года 200 тонн продукции

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная кондитерская фабрика «Торговый Дом Шоколада» из Химок с начала года выпустила 200 тонн шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания производит продукцию как под собственной маркой Libertad, так и на заказ – по рецептуре заказчика или разрабатывая новый продукт. Сейчас в ассортименте фабрики – более 1 тыс. рецептур. Это шоколадные плитки с разнообразными начинками, традиционные классические трюфели, жевательные конфеты в шоколаде, шоколадные драже с ягодами, фруктами, орехами и кофейными зёрнами.
Компания «Торговый Дом Шоколада» была основана в 2016 году, а в 2018-м в ассортименте фабрики уже насчитывалось около 100 позиций. На сегодняшний день компания производит около 300 наименованной продукции под торговой маркой Libertad и еще 700 рецептов предлагает компаниям на заказ.
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«Предприятие производит продукцию не только для российского рынка, но и на экспорт. Последние годы фабрика поставляет продукцию в Китай, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан и Абхазию. В ближайшее время компания также планирует наладить поставки в Сербию, Иран, Ирак, Катар и Саудовскую Аравию», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Торговый Дом Шоколада» была основана в 2016 году, а в 2018-м в ассортименте фабрики уже насчитывалось около 100 позиций. На сегодняшний день компания производит около 300 наименованной продукции под торговой маркой Libertad и еще 700 рецептов предлагает компаниям на заказ.
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Лора Луганская