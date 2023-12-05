«Конец капитализма и эпидемия ожирения»: Миру представили шокирующие прогнозы на 2024 год

Фото: istock / Galeanu Mihai
Датский банк Saxo Bank, ежегодно публикующий серию «шокирующих прогнозов», опубликовал новые предсказания с предупреждениями о крупных событиях, которые могут произойти в следующем году.
В организации полагают, что в 2024 году мир столкнется с двумя кризисами: Соединенные Штаты Америки столкнутся с «концом капитализма» и первыми нетипичными президентскими выборами. На фоне выборов американское правительство должно будет увеличить фискальные расходы, чтобы не столкнуться с проблемами в экономике и общественными волнениями. Также из-за повышающегося инфляционного давления и сокращению капитала иностранных инвесторов спрос на государственные облигации Штатов будет низким и вызовет рост доходности по ним. Это станет «началом конца» капитализма, так как тогда финансы перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами будет становиться все дороже.
Также, по прогнозу Saxo Bank мир столкнется с угрозой безопасности, возникающей от искусственного интеллекта. Культ нейросетей приведет к том, что ИИ будет создавать практически весь контент в интернете, люди начнут избирательнее доверять информации в Сети.
Еще банк предсказывает атаку злоумышленников по высокопоставленному чиновнику в одной развитой стране с помощью дипфейка. Тогда правительство примет меры и шум вокруг искусственного интеллекта стихнет.
Также в следующем году мир столкнется с массовым отказом людей от занятий спортом и питание вредной едой. Так, 2024 год станет годом начала эпидемии ожирения.
В заключении, Saxo Bank прогнозирует победу независимого кандидата — Роберта Кеннеди-младшего. А в Европейском союзе введут налог на богатство в размере 2%.
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Также, по прогнозу Saxo Bank мир столкнется с угрозой безопасности, возникающей от искусственного интеллекта. Культ нейросетей приведет к том, что ИИ будет создавать практически весь контент в интернете, люди начнут избирательнее доверять информации в Сети.
Также в следующем году мир столкнется с массовым отказом людей от занятий спортом и питание вредной едой. Так, 2024 год станет годом начала эпидемии ожирения.
В заключении, Saxo Bank прогнозирует победу независимого кандидата — Роберта Кеннеди-младшего. А в Европейском союзе введут налог на богатство в размере 2%.
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Алина Юрчак