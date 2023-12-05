«Украл сам у себя»: за что бывшему российскому министру грозит 19,5 лет тюрьмы

Сторона обвинения просит суд назначить бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима. Редакция «Радио 1» расскажет, за что арестован чиновник, как он создал преступное сообщество и почему не признает свою вину.