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Конгрессвумен заявила о плане ФБР по убийству Трампа

Конгрессвумен Тейлор Грин: агенты ФБР планировали убийство Трампа
22 мая 2024, 04:28
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Агенты ФБР разрабатывали план убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет», — написала республиканка.
Такое смелое утверждения Грин сделала после сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году держали при себе оружие и спецслужбам было разрешено его использовать.



Сам бывший американский глава также отреагировал на заявление об имевшемся у ФРБ разрешении на использование служебного оружия, выдвинув обвинения Джо Байдену.

«Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, 8 августа 2022 года сотрудники ФБР обыска поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонных данных, хищении и уничтожении документов. Генпрокурор Штатов Меррик Гарланд позже заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Стоит отметить, что самого Трампа в здании на момент обыска не было.

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В России планируют запустить жилищные вклады
«Известия»: в России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады
22 мая 2024, 04:14

Фото: РИА Новости / SARINYAPINNGAM

В России в 2025 году собираются запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении, его поддержало правительство и Центробанк.
В ЦБ заявили, что новый инструмент позволит россиянам собрать деньги на приобретение жилплощади. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. В законопроекте указано, что финансы на таких вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей (вместо 1,4 миллионов рублей).

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что принятие законопроекта планируется в этом году. Документ вступит в силу спустя 90 дней после опубликования.

Ранее аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«В шутку вытащил член»: Мужчины и женщины назвали привычки партнеров, разрушающие интим
22 мая 2024, 03:28

Фото: istock / nd3000

Эксперт по отношениям Трейси Кокс спросила у мужчин и женщин о моментах, когда они поняли, что их страсть к партнеру угасла. На основе опроса она составила перечень привычек, которые губят любовь. Выводы специалистки публикует издание Daily Mail.
Как утверждает Кокс, есть много способов физически оттолкнуть партнера: вредные привычки, плохая гигиена, смена внешности. Один из собеседников Кокс рассказал, как в один день партнерша начала с отвращением смотреть на его половой орган.

«Однажды, пока мы мыли посуду, я в шутку вытащил член. Выражение ее лица рассказало мне все. Она смотрела одновременно с ужасом и отвращением. После этого я уже не мог заниматься с ней сексом», — поделился мужчина.
Другой опрошенный заявил, что перестал испытать теплые чувства к жене из-за её раздражительности. Супруга мужчины была красива и сексуальна, но после исполнения 40 лет все изменилось. Она набрала несколько килограммов, что сделало ее еще более привлекательной в глазах мужа, но стала носить мешковатую одежду.

«Я все время говорю ей, какая она великолепная, но это ничего не меняет. Она коротко подстригла волосы и перестала пользоваться косметикой. Кроме того, набранный вес сделал ее нервной и раздражительной. Она сделала все, чтобы оттолкнуть меня от себя. Не помогают даже мои комплименты», — рассказал он.
Еще один респондент рассказал, что ему стало неинтересно с партнершей, когда та перестала получать удовольствие от интима. Он пояснил, что во время секса, женщина не стонет и даже не пытается делать вид, что ей хорошо.

«Однажды она мастурбировала мне, а когда я взглянул в зеркало, увидел, что ее лицо перекошено», — поделился он.
В свою очередь, женщины в основном жаловались на трудности в сексе, обиды на партнера и нежелание помогать в домашних делах. Она из женщин поделилась, что у её супруга либидо выше, чем у неё, однако пара всегда находила компромисс. Но со временем секс начал вызывать у женщины отвращение.

«Я не могу объяснить почему, но когда я смотрю на его пенис, хочу смеяться. Мысль о близости заставляет меня содрогаться. Мне 26 лет, этого не должно происходить, и это положит конец моему браку, если я не разберусь с проблемой», — призналась она.
Еще одна участница опроса указала на привычки и поведение супруга. У нее мужа большой живот, который мешает надевать обувь. Помимо того, ее избранник постоянно носит одну и ту же футболку, ковыряет в носу, рыгает.

«Он думает, что это смешно и мило, но меня это раздражает. Он удивляется, почему я притворяюсь спящей, когда он приходит в спальню, но кто захочет интима с таким человеком?», — задалась вопросом женщина.
Еще одна женщина добавила, что перестала любить мужа, поскольку он совершенно не помогает с хозяйством, несмотря на то что они оба работают. По его мнению, только женщина должна следить за бытом.
«Я выбиваюсь из сил, а он лежит на диване и смотрит телевизор. И мне хочется ударить его, когда он инициирует секс», — заключила она.
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Стало известно о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции
Reuters: идет массовый исход россиян из Турции из-за проблем с ВНЖ
22 мая 2024, 02:45

Фото: istock / naumoid

Россияне, уехавшие из Турции из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми трудностями после начала спецоперации, начали массово переезжать в другие государства. Об этом информирует агентство Reuters.
Согласно официальной статистике, число граждан России с ВНЖ в Турции снизилось до 96 тыс. в этом месяце по сравнению с 154 тыс. в конце 2022 года. Число компаний с российским капиталом также сократилось с 140 в 2022 году до 68 в прошлом году.

Reuters провел интервью с девятью российскими гражданами или знакомыми с теми, кто уехал из Турции. Оказалось, что в основном россияне отправляются в Сербию и Черногорию. Российские граждане столкнулись с рядом проблемам: продление ВНЖ, банковское обслуживание из-за санкций и высокой инфляции в Турции, которая достигла 70% в апреле.

К примеру, 46-летний айти-специалист Дмитрий рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга после объявления частичной мобилизации в РФ и переехал в Стамбул с семьей. Его заявление на ВНЖ отклонили и им пришлось уехать в Черногорию.

Другой россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, связанный с оппозицией, покинул страну из-за уголовного дела и считает, что оставаться в Турции стало крайне дорого.

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В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты
Минюст разрешил носить в воспитательных колониях домашний халат, пижаму и шорты
22 мая 2024, 02:29

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Домашний халат, пижаму, легинсы и шорты разрешат носить в воспитательных колониях России. Об этом указано в приказе министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что данные изменения вносятся в ведомственный приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Теперь, согласно приказу, в воспитательных колониях можно носить жакет с юбкой, шорты, легинсы, ночную сорочку или пижаму, а также домашний халат.

Согласно требованиям к одежде, жакет и юбка должны быть полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой.

«Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда — клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди», — озвучены требования в документе.
Ранее сообщалось, что начальник исправительной колонии задержан в Орловской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Видит член постоянно»: эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Сексолог Савская назвала причины отсутствия оргазма у женщин
22 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Причин для занятия сексом очень много, все они очень разнообразны, однако, конечная цель – это достижение оргазма.
Почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По мнению эксперта, женщине нужно пройти целый цикл сексуальных реакций, чтобы его получить. Очень много факторов должно сойтись. Больше всего это зависит от того, что её мотивирует. Не должно быть проблем с желанием, с либидо, с возбуждением. На женский оргазм очень сильно влияет состояние здоровья и психики. Также играет немалую роль половое воспитание и отношение мужчины к женщине. У них должна быть хорошая коммуникация между собой.

«Часто женщины не знают, как доставить им оргазм. Они часто «летают» в таком состоянии, что мужчина должен что-то прочитать и дать этот оргазм, но правильно все-таки, когда женщина раскрылась. Решила все проблемы. Нашла свои эрогенные зоны. Проработала свою голову. Она знает, что её возбуждает. Она расслаблена. Она не боится, что её изнасилуют», — сказала она.
Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо
Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо

Эксперт пояснила, что женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна объяснить мужчине, что ему нужно сделать — есть разные способы донести эту информацию до партнёра.

Сексолог пояснила, что оргазм — это рефлекс на сексуальное раздражение. Разделить его можно на клиторальный и не клиторальный. Клиторальный оргазм достигается с помощью мастурбационных действий — стимуляции головки клитора.

С вагинальной стимуляцией только 30% женщин испытывают оргазм. Девушкам нужно учиться раскрывать свои эрогенные зоны. Девочки часто не переходят переориентацию с клитора на влагалище, а это очень важно, добавила она.

«Проблема в половом воспитании. Девушка сначала находит клитор, начинает мастурбировать, а её задача раскрыть эрогенную зону и раскрыть влагалище. Часто девушки не раскрывают влагалище из-за того, что оно скрыто. Мужчина свой член видит постоянно. Он его трогает, ходит в туалет. Он с ним взаимодействует, а вагина она не видимая часть, она находится внутри», — пояснила эксперт.

Кроме этого, по мнению сексолога, одним женщинам нужна более длительная прелюдия, другим нет.

«Вообще прелюдия женщине необходима для чего? Для того, чтобы она возбудилась. Если женщина уже возбуждена, то прелюдия ей не нужна. Она нужна для того, чтобы женщина захотела секса. Для того, чтобы у нее появилось возбуждение, произошло увлажнение влагалища», — отметила эксперт.

По её словам, многое зависит от того, как женщина воспитывалась в детстве. Была ли в отношениях с мамой телесность: обнимала она её или была отстранённая. Она отметила, что многие женщины боятся прелюдии, потому что стесняются своего тела.

Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма
Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма

По мнению эксперта, каждая девушка может достичь оргазм. Она отметила, что все они «происходят в голове».

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Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба
Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет никаба в РФ вызовет напряженность
21 мая 2024, 23:48

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсуждать с властями вопросы, которые связаны с ношением женщинами никаба. Об этом заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, информирует «РБК».
Никаб является традиционным женским головным убором, полностью закрывающий лицо и имеющий только узкую прорезь для глаз. Обычно никабы изготавливаются из ткани черного цвета.

«Данный вопрос всегда был и остается дискуссионным. Исламские ученые высказывают самые разные мнения относительно никаба: от нейтрального до обязательного», — сказал муфтий столицы.
Он подчеркнул, что ограничения будут выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, которые гарантируют гражданам РФ право на свободное вероисповедание.

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Фаевская приехала в Дагестан на Всероссийский координационный совет уполномоченных
21 мая 2024, 22:35

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных. Он пройдёт 22 мая в Дагестане, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Совет посвящён защите прав жителей труднодоступных, отдалённых и сельских местностей. Перед заседанием участники совета посетили дагестанские сёла Зеленоморск и Дружба для проведения мониторинга соблюдения прав граждан.
«Мы с коллегами посетили старое здание школы в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Там учатся более 300 ребят. В ближайшем будущем ученики переедут в новое здание, которое строится в рамках нацпроекта «Образование», – поделилась Фаевская.
Она добавила, что правозащитники также посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. По мнению омбудсмена, амбулатория оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные ветеринары спасли новорождённого лосёнка
21 мая 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, животное нашла местная жительница.
На теле лосёнка были многочисленные раны. Неравнодушная женщина сразу вызвала сотрудников ветеринарной службы, и врачи оказали пострадавшему первую помощь. Помимо них, на месте происшествия работали специалисты регионального охотнадзора и полиции.
«Все подмосковные профильные службы, прибывшие на место происшествия, сработали слаженно и профессионально. Лосёнку немедленно обработали раны, провели медосмотр. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда защиты животных «Бим»», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Воскресенский.
Отдельную благодарность он выразил жительнице, обнаружившей раненое животное.

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#подмосковье
#московская область
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В Пушкинском совершенствуют алгоритм реагирования на аварийные заявки
21 мая 2024, 21:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский улучшат алгоритм взаимодействия с Единой дежурной диспетчерской службой по аварийным заявкам. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов по итогам совещания с заместителями и руководителями управлений.
«Еженедельно проводим анализ отключений электричества и горячей воды. Далее каждый месяц подводим итоги и отправляем письма в ресурсоснабжающие организации с просьбой проанализировать технологические сбои. Это позволит предотвратить аварийные ситуации и сделать акценты на проблемные места», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.
Ещё один важный вопрос – «отдых дикарём», отметил он.
«Есть ряд адресов, где жители привыкли отдыхать в летний период. Нужно эти места контролировать и своевременно наводить порядок. Дал соответствующие поручения коммунальным службам», – добавил глава.
По его словам, в округе также продолжают ямочный ремонт. С начала года на дорогах устранено 5 тысяч 290 ям.

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