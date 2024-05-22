Конгрессвумен заявила о плане ФБР по убийству Трампа

Фото: Сайт Кремля
Агенты ФБР разрабатывали план убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет», — написала республиканка.Такое смелое утверждения Грин сделала после сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году держали при себе оружие и спецслужбам было разрешено его использовать.
Сам бывший американский глава также отреагировал на заявление об имевшемся у ФРБ разрешении на использование служебного оружия, выдвинув обвинения Джо Байдену.
«Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.Напомним, 8 августа 2022 года сотрудники ФБР обыска поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонных данных, хищении и уничтожении документов. Генпрокурор Штатов Меррик Гарланд позже заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Стоит отметить, что самого Трампа в здании на момент обыска не было.
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Алина Юрчак