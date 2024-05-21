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Сражение за Донбасс завершится, как только РФ возьмет под контроль Славянск.
Такое мнение британский эксперт Александр Меркурис высказал в своем блоге на YouTube.
По его словам, ситуация для украинских боевиков в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, очень сложная, поскольку ВС РФ достигли существенных результатов и продолжают продвигаться вперед.
В последние месяцы ВС РФ нанесли украинской армии в зоне проведения СВО серьезные поражения, освободив такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое число селений в Донбассе.
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*признан в России террористом и экстремистом
По его словам, ситуация для украинских боевиков в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, очень сложная, поскольку ВС РФ достигли существенных результатов и продолжают продвигаться вперед.
В последние месяцы ВС РФ нанесли украинской армии в зоне проведения СВО серьезные поражения, освободив такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое число селений в Донбассе.
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*признан в России террористом и экстремистом
Алёна Самарева