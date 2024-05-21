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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что ООН должна предъявить доказательства легитимности президентства главы Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истёк сегодня, 20 мая.
Депутат высказал уверенность в том, что оснований легитимности президента Украины Владимира Зеленского нет.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истёк. По его словам, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение.
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«Сегодня нет никакой возможности говорить о легитимности Зеленского. Наверное, если господа из ООН выйдут на пресс-конференцию и попытаются объясниться тем, что на международной арене Украина должна иметь представительство, у страны должен быть голос в ООН, но, мне кажется, этот аргумент выглядит слабо, так как если полномочия истекли, то они истекли», — объяснил в беседе с NEWS.ru Новиков.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истёк. По его словам, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение.
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Мелисса Тимофеева