Конор Макгрегор собирается купить OnlyFans за 8 млрд долларов
Конор Макгрегор заявил, что ведет переговоры о покупке OnlyFans
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор собирается приобрести OnlyFans, сообщила газета Sun.
Макгрегор объявил о серьезных переговорах по покупке сайта OnlyFans, за которую продавцы хотят получить не менее 8 млрд долларов.
«Я веду серьезные переговоры о его покупке», — отметил Конор в соцсетях.
Отмечалось, что за последние годы платформа сильно увеличила выручку — сайт получил 4,8 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов) в 2023 году. Это случилось благодаря росту спроса на эксклюзивный контент за время пандемии.
Состояние ирландского бойца оценивается примерно в 147 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов), поэтому для покупки сайта ему необходимо привлечь сторонние инвестиции.
Ранее сообщалось, что у Конора Макгрегора есть высокие шансы стать президентом Ирландии.
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