Михаил Боярский поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем города
Народный артист РСФСР Михаил Боярский поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем города. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Дорогой Петербург! Ты — самый близкий друг. Я искренне люблю тебя и восхищаюсь твоими улицами, каналами, реками, домами, парками и, конечно же, твоими людьми. Именно люди для меня — это самое главное в тебе. Еще раз поздравляю тебя с днем рождения, мой любимый и неповторимый город!» — сказал Боярский.
27 мая городу исполнилось 322 года. С этим праздником местных жителей также поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов.
Тем временем глава Кузбасса Илья Середюк в рамках прямой линии затронул важную для жителей Кемерова тему масштабного преображения парка имени Жукова, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что ремонтные работы там ведутся без остановок.
«В парке появятся дорожки и некое подобие набережной возле реки. Все эти обновления приводят к большей популярности места. «С каждым годом всё больше и больше людей», — сказал Середюк.