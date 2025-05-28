Психолог Марк Бартон погасил все долги перед ФНС

28 мая 2025, 12:32

Фото: iStock/blinow61

Известный психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящая фамилия — Павелковский) погасил свой долг перед налоговой в размере 9 млн 40 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».