Психолог Марк Бартон погасил все долги перед ФНС
Известный психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящая фамилия — Павелковский) погасил свой долг перед налоговой в размере 9 млн 40 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
Ранее стало известно, что Бартон задолжал налоговой более 9 миллионов, при этом сам он утверждал, что никаких долгов у него нет. Действительно, задолженность была погашена через две недели, после того как о ней стало известно СМИ.
В апреле блогер открыл новое юрлицо — ООО «Эскью». Компания будет продавать парфюмерию, косметику и средства личной гигиены собственного бренда звездного психолога.
Основным бизнесом Бартона остается ООО «Цифровая психология Марка Бартона». На продажах своих видеолекций и психологических программ в 2024 году он заработал 102 млн рублей, а чистая прибыль составила 43 млн руб.
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