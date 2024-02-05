Консультант Дзюба объяснила переработки сотрудников

Фото: istockphoto.com/grinvalds
Карьерный консультант Алина Дзюба заявила, что причинами переработок сотрудников являются три группы факторов, среди которых личностные, зависящие от компании и работодателя, а также объективные.
«Причин, влияющих на переработки сотрудников, достаточно много. А вот что с ними делать, каждый решает для себя сам», — заключила в беседе с RuNews24.ru Дзюба.
Читайте также:
Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год
Россияне назвали идеальный график работы
Аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны
Мелисса Тимофеева