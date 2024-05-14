Консультации по недвижимости в СНТ в майские праздники охватили 10 тыс. садоводов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Сотрудники Минимущества и БТИ Подмосковья, а также администраций муниципалитетов в период майских праздников посетили 86 садоводческих товариществ региона. Они провели консультации для дачников по оформлению недвижимости, рассказали в пресс-службе Минмособлимущества.
«В Московской области с 28 апреля по 12 мая провели встречи в 86 садоводческих товариществах, расположенных в 16 городских округах. Консультации охватили 10 тыс. садоводов», – уточнили в ведомстве.Главными темами обсуждения стали регистрация недвижимости, перевод садового дома в статус жилого и кадастровые работы.
«В майские праздники возникла отличная возможность донести информацию до каждого члена товарищества об упрощённой регистрации имущества по «дачной амнистии» и о других нюансах земельно-имущественного блока, не отвлекая граждан от дачных дел. Информационная кампания продлится до осени», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что с начала года в регионе зарегистрировали 22,5 тыс. объектов недвижимости, в том числе 17,3 тыс. домов.
Читайте также:
Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачу за майские праздники
Услуги подмосковного БТИ теперь доступны в приложении «Добродел»
Через приложение «Добродел» теперь можно получить архивные сведения из БТИ
Лора Луганская