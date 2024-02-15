Услуги подмосковного БТИ теперь доступны в приложении «Добродел»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Услуги Бюро технической информации Московской области теперь можно получить в телефонном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«Граждане с помощью своего смартфона могут заказать услугу БТИ Московской области «Предоставление архивных сведений». Так можно получить справку о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справку об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости», – говорится в сообщении.Чтобы оформить заказ, нужно скачать приложение «Добродел»; перейти в раздел «Услуги», нажать на окно «Все услуги»; выбрать блок «Дом и ЖКХ»; нажать на услугу «Предоставление архивных сведений»; заполнить онлайн-форму и отправить заявку.
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