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«Концерты нам не нужны»: участники СВО раскритиковали приехавшего в ДНР Киркорова

Бойцы СВО предложили Киркорову взять в руки оружие вместо костюмов с перьями
13 февраля 2024, 16:42
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, раскритиковали приехавшего военный госпиталь в Горловке Филиппа Киркорова.

Обращение солдатов опубликовал телеканал «Царьград». Бойцы отметили, что Киркоров и подобные ему артисты пытаются «замолить свои грехи» за их счет.

«Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны», — заявили они.

Военные предложили артисту вместо «костюма с перьями» надеть бронезащиту, взять в руки оружие и продемонстрировать, на что он способен.

Филипп Киркоров посетил вторую городскую больницу в Горловке. Там он сделал подарки раненым бойцам и пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#подарки
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#госпиталь
#счёт
#киркоров
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Каширские школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады
13 февраля 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Представители Каширы стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Позади уже восемь предметов, участие в которых приняли 54 школьника округа. Подведены итоги испытаний по шести предметам. Среди учащихся 9-11 классов Каширы – два победителя по истории и биологии, а также 16 призёров по истории, биологии, искусству и русскому языку», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что на этой неделе пройдут олимпиады по литературе, географии и физкультуре.

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#кашира
#школьники
#олимпиада
#учёба
#образование
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за год отремонтируют более 90 ж/д переездов
13 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 90 железнодорожных переездов отремонтируют на территории Московской области в 2024 году, завершить все работы планируется осенью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 городских округах Подмосковья. На некоторых переездах работы начнутся уже в марте, в полном объёме работы завершат осенью», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.
Максимальный объём работ из запланированных на текущий год проведут в Одинцовском округ: там отремонтируют 18 железнодорожных переездов. Второе место по объёму работ занял Дмитровский округ, где в порядок приведут 16 переездов. А замыкает топ-3 Сергиево-Посадский округ, где должны отремонтировать одиннадцать переездов.

Всего на территории Московской области расположено 347 ж/д переездов, из них около 100 были отремонтированы в прошлом году.

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#переезд
#железнодорожный переезд
#московская область
#подмосковье
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Депутат Соболев назвал разумной идею о повышении возраста контрактников
13 февраля 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение о том, что законопроект о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников необходимо реализовать.
Он отметил, что проект был удалён с портала нормативных правовых актов лишь для доработки.

«Я в принципе выяснил. Этот законопроект по заявлению компетентных депутатов дорабатывается. Я думаю, что это разумное решение. Его нужно воплощать в жизнь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соболев.

Ранее член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров пояснил, что подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для некоторых категорий военных временно исчез с государственного сайта правовых актов России из-за необходимости внесения изменений.

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#проект
#законопроект
#вс рф
#минобороны
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С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега
13 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сотрудники МБУ «Благоустройство» вывезли с территории городского округа Кашира более 1,4 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Кашире продолжается уборка общественных пространств, дорог и тротуаров от наледи. Все профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Также улицы и дороги ежедневно обрабатывают противогололёдными материалами. На прошлой неделе было вывезено 1410 «кубов» снега», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что МБУ «Благоустройство» обслуживает в округе более 500 тыс. кв. м территории. В администрации жителей попросили откликаться на объявления обслуживающих организаций придомовых территорий о предстоящих работах, убирать автомобили из дворов. Все объявления вывешиваются заранее на информационных стендах подъездов и размещаются в домовых чатах.

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#кашира
#дороги
#уборка
#снег
#подмосковье
#московская область
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Расписание электричек Казанского направления изменится с 17 февраля
13 февраля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба ЦППК

График движения пригородных поездов Казанского направления изменится на период с 17 по 29 февраля из-за плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

«С 17 февраля до конца месяца будут вестись работы по усилению контактной сети в границах будущей станции Митьково и Казанского вокзала», — отмечается в сообщении.

Из-за работ в указанных период с 00:05 до 06:05 будут поочерёдно перекрываться первый и второй пути между Казанским вокзалом, станцией Перово и будущей станцией Митьково. В связи с этим из расписания выведут рейсы МЦД-3, курсирующие с полуночи до часа ночи и с 04:30 до 06:30.

Ка Казанском направлении интервалы между электричками увеличат до 40 минут, у некоторых составов сократят количество остановок, а некоторые будут следовать по укороченному маршруту — до станции Выхино.

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#казанское направление
#электрички
#цппк
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В древности люди изготавливали оружие и драгоценности из инопланетного металла
Древние люди производили оружие и украшения из инопланетных металлов
13 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Africanway

Современники египетских пирамид отливали оружие и украшения из металлов, прилетевших на Землю из космоса. Такое открытие сделали испанские учёные-археологи.
Эти удивительные артефакты, произведённые с использованием внеземных материалов, много лет спокойно хранились в провинциальном археологическом музее города Вильена, передаёт издание El Pais. Найдены они были во время строительных работ и поначалу не вызывали особого интереса. Но затем, когда был проведён масс-спектрометрический анализ старинных предметов, выяснилось, что они произведены из метеоритных металлов.

Учёные-археологи пришли к выводу, что артефакты, сделанные из космического металла, принадлежали аргарской археологической культуре, распространенной на юго-востоке Испании в 2300-1100 годах до нашей эры. Каким образом к ним попало метеоритное железо, а главное — каким образом они изготавливали из него оружие и украшения, исследователи до сих пор не знают.

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#оружие
#украшения
#испания
#археология
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Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО
Блиновская расплакалась на суде, заявив, что должна быть с детьми
13 февраля 2024, 16:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогерша Елена Блиновская расплакалась на суде, заявив, что должна находиться рядом со своими детьми, об этом сообщает «РИА Новости».
«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — процитировали Блиновскую в агентстве.

Автор «Марафонов желаний» говорила эту речь сквозь слёзы, уверяя суд, что она может быть гораздо полезнее, в том числе для налоговой, находясь на свободе.

Однако, Мосгорсуд принял решение оставить Блиновскую в следственном изоляторе до 26 апреля. Её обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и неправомерных оборотах средств платежей.

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#блогер
#суд
#сизо
#семья
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Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»
13 февраля 2024, 16:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Школьница из Каширы Анастасия Филатова стала победительницей интеллектуальной игры «Умники и умницы Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Интеллектуальная викторина прошла во время форума национальных достижений «Молодёжная политика» на выставке «Россия». Участниками стали пять школьников Московской области. Каширу представила Анастасия Филатова из школы №10. Победила в викторине подмосковная команда», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед началом игры стенд региона посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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#кашира
#выставка
#форум
#россия
#школьники
#подмосковье
#московская область
#вднх
#екатерина швелидзе
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В Подмосковье обработали от наледи более 12 тысяч км дорог
13 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог Московской области провели противогололёдную обработку после ледяного дождя, который прошёл в столичном регионе в понедельник, 12 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожные службы ликвидируют последствия ледяного дождя. Специальными материалами обработано 12,5 тыс. километров трасс. В работах участвуют более тысячи дорожных рабочих, задействовано 1,2 тыс. единиц техники», — отмечается в сообщении.
В первую очередь очищают от снега и обрабатывают от льда проезжую часть вылетных магистралей, а также маршруты, по которым следует общественный транспорт, и подходы к остановкам.

В связи со сложными погодными условиями водителей просят, если возможно, отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными за рулём, не превышать скорость и заранее притормаживать у пешеходных переходов.

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#дороги
#гололедица
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#обработка
#московская область
#подмосковье
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