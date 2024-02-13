«Концерты нам не нужны»: участники СВО раскритиковали приехавшего в ДНР Киркорова

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Обращение солдатов опубликовал телеканал «Царьград». Бойцы отметили, что Киркоров и подобные ему артисты пытаются «замолить свои грехи» за их счет.
«Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны», — заявили они.
Филипп Киркоров посетил вторую городскую больницу в Горловке. Там он сделал подарки раненым бойцам и пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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