Достижения.рф

Корма для животных из Сибири набирают популярность за рубежом

Фото: iStock/Dmytro Duda

За семь месяцев 2026 года сибирские производители экспортировали 2,65 тысячи тонн кормов для домашних животных. Общая сумма поставок достигла 494,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.



По данным Om1 Новосибирск, в этом году экспорт сибирских товаров вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Казахстан стал главным покупателем, получив 86% всех поставок. Кроме того, корма отправляли в Киргизию, Беларусь и Армению.

Основную долю экспорта обеспечили предприятиями Алтайского края — 91% от общего объёма поставок. Компании из Новосибирской области экспортировали 5% продукции, ещё 4% отправили производители из Омской области.

Элина Позднякова

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