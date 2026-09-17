Корма для животных из Сибири набирают популярность за рубежом
За семь месяцев 2026 года сибирские производители экспортировали 2,65 тысячи тонн кормов для домашних животных. Общая сумма поставок достигла 494,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
По данным Om1 Новосибирск, в этом году экспорт сибирских товаров вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Казахстан стал главным покупателем, получив 86% всех поставок. Кроме того, корма отправляли в Киргизию, Беларусь и Армению.
Основную долю экспорта обеспечили предприятиями Алтайского края — 91% от общего объёма поставок. Компании из Новосибирской области экспортировали 5% продукции, ещё 4% отправили производители из Омской области.
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