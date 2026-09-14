Аграриев Подмосковья приглашают на бесплатные вебинары по экспорту
Подмосковные производители агропромышленной продукции смогут узнать о перспективных зарубежных рынках и разобраться в актуальных требованиях этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Российский экспортный центр приглашает на серию бесплатных тематических вебинаров, которые помогут освоить новые направления экспорта. Стратегические рынки, где российская продукция АПК становится всё более востребованной, – это Египет, Китай и Вьетнам.
Первым станет вебинар «Made in Russia. Export Online: Китай. Продукция АПК». Он пройдёт 16 сентября с 10:00 до 11:30 по московскому времени. Специалисты укажут востребованные и свободные ниши на китайском рынке, новые требования 2026 года. Узнать подробности и присоединиться к онлайн-встрече можно по ссылке.
В тот же день с 10:00 до полудня состоится вебинар «Влияние экономических трендов Вьетнама на импорт товаров». Он ориентирован на компании, уже работающие с вьетнамским рынком. Присоединиться к обсуждению можно здесь.
Завершит серию практический вебинар «Экспортный контроль 2026: идентификация, проверки и таможня». Его проведут 16 сентября с 11:00 до полудня. Он будет полезен тем, кто работает с контролируемыми товарами и технологиями. Стать участником встречи можно по этой ссылке.
Участие во всех вебинарах бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
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