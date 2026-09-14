Аграриев Подмосковья приглашают на бесплатные вебинары по экспорту

14 сентября 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители агропромышленной продукции смогут узнать о перспективных зарубежных рынках и разобраться в актуальных требованиях этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.