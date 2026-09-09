Аграрии Подмосковья смогут воспользоваться сервисом поддержки экспортных сделок

09 сентября 2026, 18:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные компании, которые планируют выйти на зарубежные рынки или уже экспортируют продукцию АПК, получили новый инструмент поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Запущен сервис, позволяющий предприятиям агропрома получить комплексную профессиональную помощь при подготовке экспортной сделки. Услуга охватывает практически все этапы – от выбора перспективной страны до поиска зарубежного покупателя и проработки вариантов поставки.

«Особенность сервиса – комплексный подход. Предприятиям больше не нужно самим собирать разрозненную информацию о рынках, требованиях к продукции, ограничениях и логистике. Консультации предоставляют в виде готовых решений, на основе которых можно выбрать оптимальный вариант и перейти к организации поставок», – рассказали в пресс-службе.