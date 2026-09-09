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Аграрии Подмосковья смогут воспользоваться сервисом поддержки экспортных сделок

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные компании, которые планируют выйти на зарубежные рынки или уже экспортируют продукцию АПК, получили новый инструмент поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.



Запущен сервис, позволяющий предприятиям агропрома получить комплексную профессиональную помощь при подготовке экспортной сделки. Услуга охватывает практически все этапы – от выбора перспективной страны до поиска зарубежного покупателя и проработки вариантов поставки.

«Особенность сервиса – комплексный подход. Предприятиям больше не нужно самим собирать разрозненную информацию о рынках, требованиях к продукции, ограничениях и логистике. Консультации предоставляют в виде готовых решений, на основе которых можно выбрать оптимальный вариант и перейти к организации поставок», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, все услуги предоставляют бесплатно. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на сайте Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт».
Лора Луганская

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