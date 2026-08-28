Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни в больнице Осло. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.
Монарха госпитализировали 17 августа с бактериальной инфекцией кровотока и задержкой жидкости в организме на фоне лечения гемолитической анемии кортизоном.
Накануне двор объявил, что у короля ухудшилось самочувствие, а врачи охарактеризовали его состояние как «крайне тяжелое». На время лечения обязанности главы государства исполнял 53-летний кронпринц Хокон, который был его приемником.
Харальд V правил Норвегией с 1991 года. Он запомнился не только многолетним правлением, но и историей своего брака с Соней Харальдсен: наследник девять лет добивался разрешения на свадьбу с девушкой не из аристократической семьи, так как такой союз для того времени казался необычным.
Также известно, что король был страстным яхтсменом — участвовал в трех Олимпиадах, а позже выигрывал чемпионаты мира и Европы по парусному спорту.
Читайте также: