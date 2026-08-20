Умер создатель соцсети «Лепра» Йован Савович
По предварительной информации, создатель популярной интернет площадки «Лепрозорий» Йован Савович скончался от сердечного приступа. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
За трое суток до смерти сербский веб‑дизайнер и предприниматель находился в больнице под капельницей. В последние годы Савович боролся с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым заболеванием, приводящим к параличу.
Свой последний комментарий в личном канале он опубликовал 20 августа в 23:58 по московскому времени. В ответ на реплику подписчика дизайнер назвал его хамоватым анонимом.
Широкую известность в России Йован Савович приобрёл как создатель коллективных блогов Dirty и «Лепрозорий» («Лепра»). Вторая платформа вошла в историю Рунета как один из знаковых проектов начала 2010‑х годов. Уникальность площадки заключалась в сочетании закрытого формата и практически неограниченной свободы самовыражения. Сайт обрёл широкую известность ещё и благодаря обильному потоку мемов, которые активно генерировали сами участники сообщества.
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