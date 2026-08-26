В возрасте 80 лет умер звезда фильма «Один дома» Тим Карри
Британский актёр Тим Карри скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание TMZ.
Артист, известный широкой публике по ролям в фильмах «Один дома 2» и «Оно», ушёл из жизни поздно вечером во вторник в своём доме в Лос-Анджелесе.
Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в городе Уоррингтон (графство Чешир, Великобритания). На протяжении более десяти лет он боролся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2012 году актёр перенёс тяжёлый инсульт, после которого передвигался в инвалидной коляске.
Карри изучал драматическое искусство в Кембриджском и Бирмингемском университетах. Мужчина начал свою карьеру в Голливуде в 1960-х годах. За годы работы он снялся в более чем 200 фильмах, строил карьеру рок-музыканта, занимался озвучиванием анимационных лент и компьютерных игр.
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