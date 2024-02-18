Космонавты Кикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США

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Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, которые летали на Международную космическую станцию (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героев Российской Федерации.
Российский историк космонавтики Александр Железняков предположил, что свои награды Кикина и Федяев получат, но это не будут Золотые звёзды Героев России. Связано это с тем, что полёты на американских кораблях многоразового использования котируются у нас не так высоко, как на отечественных «Союзах». Поэтому награды будут не такие весомые, считает историк.
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