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Космонавты Кикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США

Кикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на Crew Dragon
18 февраля 2024, 09:30
Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, которые летали на Международную космическую станцию (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героев Российской Федерации.

Такое мнение выразил историк космонавтики Александр Железняков. Ранее звание Героев России было присвоено космонавтам Денису Матвееву и Сергею Корсакову, впервые отправившимся в космос в составе экспедиции МКС-67 в 2022 году, напоминает РИА Новости. Пока не получили наград за свой первый полёт за пределы земной атмосферы россияне Анна Кикина и Андрей Федяев. Их доставил на МКС и вернул на Землю американский космический шаттл Crew Dragon по программе совместных с США перекрёстных полётов.

Российский историк космонавтики Александр Железняков предположил, что свои награды Кикина и Федяев получат, но это не будут Золотые звёзды Героев России. Связано это с тем, что полёты на американских кораблях многоразового использования котируются у нас не так высоко, как на отечественных «Союзах». Поэтому награды будут не такие весомые, считает историк.

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В семье российского хоккеиста Панарина родился второй сын
18 февраля 2024, 06:45

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

У российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его супруги Алисы Знарок родился второй сын, сообщил телеканал «Матч ТВ».
Источник отмечает, что как мать, так и новый малыш чувствуют себя хорошо. Предыдущий ребенок в семье, Лука, появился на свет в январе 2023 года.

Панарин и Знарок поженились в 2020 году. Алиса — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.

В своей карьере 32-летний Панарин выигрывал чемпионат мира среди молодежи 2011 года и стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной России.

Кроме того, он играл за различные клубы, такие как СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2015, «Ак Барс», «Витязь», «Коламбус». С 2019 года Артемий выступает за «Рейнджерс». В текущем сезоне Панарин набрал 71 (31 40) очко в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Стало известно о причастности Великобритании к атаке на Ил-76
РИА: британские советники Киева причастны к атаке на Ил-76 с пленными ВСУ
18 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/CatEyePerspective

За атаку на Ил-76 с пленными бойцами украинских Вооруженных сил, который сбили украинской ракетой, прямо или косвенно ответственны советники из Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, британские советники действовали под давлением, без предварительного согласования со штабом ПВО в Киеве и без дополнительной проверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

Газета The New York Times 8 февраля сообщила, что американские чиновники признали, что российский военный самолет Ил-76 был действительно сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. В результате крушения никто не выжил.

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Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей
Овечкин довел свою результативную серию в НХЛ до восьми игр
18 февраля 2024, 06:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Монреаль», российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, продлив свою серию с набранными очками до восьми игр.
Овечкин сделал результативную передачу в первом периоде матча, что стало для него 24-й результативной передачей в текущем сезоне. На момент его ассиста счет в игре был 2:1 в пользу «Вашингтона». В итоге «столичные» выиграли 4:3.

За последние восемь матчей Овечкин забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.

На счету 38‑летнего Овечкина 836 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки (894).

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#нхл
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#овечкин
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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Гидрометцентр: в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
18 февраля 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/vkph

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в Москве ожидаются небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и температура от минус 1 до плюс 1 градуса в воскресенье.
Прогноз предполагает облачность с прояснениями, небольшие осадки, которые местами могут быть умеренными, а также возможность образования гололедицы.

Ветер может достигать порывов до 15 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

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#метеоролог
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На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
МЧС: у берегов Сахалинской области спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
18 февраля 2024, 05:53

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Около 50 человек оказались на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области, 21 рыбак уже спасены. Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России для оказания помощи.

По данным на 12.00 (4.00 мск), 21 человек были доставлены на берег. Дополнительные спасатели выехали в село Стародубское с моторной лодкой.

На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на льдине все еще находятся около 50 человек.

Ранее сообщалось, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, и на место происшествия выдвинулись спасатели.

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Зеленского обвинили в антиукраинском преступлении
Олег Соскин охарактеризовал назначение Сырского главкомом ВСУ как преступление
18 февраля 2024, 05:18

Фото: Wolfgang Rattay/Reuters

Назначение Александра Сырского командующим ВСУ было преступлением против Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» – сказал Соскин.

По его словам, в такой ситуации страна не сможет удержать фронт.

«Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут», – отметил он.

Соскин назвал пустыми все заявления президента Украины Владимира Зеленского о будущих победах. По его мнению, Запад не оказывает Киеву материальной помощи, а попытки получить поставки из США также не увенчались успехом.

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Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Трамп: Байден и контролирующие его фашисты представляют угрозу для демократии
18 февраля 2024, 04:54

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты.
Выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган, Трамп заявил, что Байден и те, кто стоит за ним, представляют угрозу для демократии. Он выразил уверенность в том, что под руководством Байдена США разваливаются и становятся похожими на государства третьего мира.

Политик также оценил инфраструктуру страны, утверждая, что американские аэропорты и общественные объекты находятся в плохом состоянии, что, по его мнению, свидетельствует о деградации страны.

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Трамп: США превращаются в страну третьего мира
Проблемы с коррупцией и мигрантами делают из США страну третьего мира
18 февраля 2024, 04:52

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Коррумпированная система правосудия и неконтролируемый наплыв мигрантов, пересекающих мексиканскую границу, превратили Соединенные Штаты в страну третьего мира, заявил в субботу экс-президент Дональд Трамп.

«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», – сказал кандидат в президенты во время митинга в своих сторонников в Мичигане.

Ранее политик объявил, что подаст апелляцию на решение нью-йоркского суда, признавшего его виновным по гражданскому иску в мошенничестве при оценке активов Trump Organization.

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#коррупция
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Столтенберг и фон дер Ляйен собрались «выпить против Путина»
Bild: участники Мюнхенской конференции собрались, чтобы выпить против Путина
18 февраля 2024, 04:46

Фото: iStock/ValtimorN

Сразу несколько высокопоставленных западных чиновников и политиков приняли участие в вечеринке под названием «Ночь свободы» под неофициальным девизом Prost gegen Putin! («Выпьем против Путина!»).
Как сообщает Bild, среди них глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, а также ряд других участников Мюнхенской конференции по безопасности.

Среди посетителей мероприятия также были замечены бывший министр иностранных дел США Джон Керри, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, а также представители бизнеса и военных структур. Гостей вечеринки угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

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