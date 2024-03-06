«Боюсь неизбежности жизни»: Роман Костомаров рассказал о новых страхах

Фото: Радио 1
В пресс-центре ТАСС 6 февраля состоялась конференция, посвященная выходу в прокат документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды», а также премьере одноименного сериала на сервисе Wink.
На вопросы журналистов отвечали олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, его супруга, чемпионка мира и Европы Оксана Домнина, режиссер Михаил Щедринский и продюсер Максим Алланазаров.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в рамках марафона общества «Знание» заявил, что смерть его больше не пугает. Фигурист отметил, что после страшных событий в 2023 году он перестал тревожиться из-за своего собственного конца. При этом, в последнее время его главной тревогой стала потеря близких людей.
На пресс-конференции, посвященной выходу в прокат документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды», спортсмен отметил еще один свой страх — неизбежность жизни.
Кроме того, недавно Роман Костомаров выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодежи. Спортсмен советует молодежи ставить перед собой наивысшие цели.
Уточняя цель документальной картины, Костомаров заявил, что не задавался при его создании определённой целью. Это документальны фильм, который рассказывает историю жизни фигуриста, перенесшего тяжелую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни.
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Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в рамках марафона общества «Знание» заявил, что смерть его больше не пугает. Фигурист отметил, что после страшных событий в 2023 году он перестал тревожиться из-за своего собственного конца. При этом, в последнее время его главной тревогой стала потеря близких людей.
«Вопрос страхов очень болезненный и щепетильный. Я действительно не боюсь за себя, я боюсь за неизбежность нашей жизни, ведь она рано или поздно заканчивается. Я в первую очередь не хочу терять своих близких, родных, родителей. Даже когда на моих глазах умирала маленькая собачка, это невозможное зрелище. Это практически разрыва сердца, это прям ужасно. Поэтому терять близкого человека, это самое страшное», — подчеркнул Роман Костомаров.Роман Костомаров и его партнерша Татьяна Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Однако в январе прошлого года Костомаров попал в реанимационную палату с пневмонией. Во время лечения у него появились проблемы с кровообращением и питанием тканей, поэтому в феврале 2023 года врачам пришлось хирургическим путём удалить ему обе стопы и кисти рук, затронутые некрозом. Несмотря на эти тяжелые испытания, Роман Костомаров не позволил себе морально сломаться и опустить руки. Он продолжает быть активным и вдохновляющим человеком, который не боится сталкиваться с жизненными проблемами. Его сложная история теперь служит примером силы и отваги для многих людей.
Кроме того, недавно Роман Костомаров выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодежи. Спортсмен советует молодежи ставить перед собой наивысшие цели.
«Могу обидеть многих, но молодежи я желаю не становится звездами тик-тока и других социальных сетей. В этой сфере каждый думает, что это принесет ему успех, деньги и он будет счастливым человеком. Нет, надо найти себе правильную профессию, быть в спорте, быть в искусстве. Если ты к чему-то стремишься, то на твоем пути никогда не будет все гладко, нужно иметь колоссальное терпение, чтобы дойти до той самой вершины, к которой ты стремишься», — отметил спортсмен.
Уточняя цель документальной картины, Костомаров заявил, что не задавался при его создании определённой целью. Это документальны фильм, который рассказывает историю жизни фигуриста, перенесшего тяжелую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни.
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Дана Игумнова