«Руки, ноги есть — жизнь прекрасна»: Костомаров об инвалидности и жизненных ценностях

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Существует много людей, которые не имеют интереса к жизни и не ценят то, что имеют. Корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова задала фигуристу вопрос, является ли инвалидность принужденным образом жизни или все же образом мышления.
«Все познается в сравнении. Для кого-то отрезанный палец это уже катастрофа», — заявил Костомаров.Он пояснил, что когда человек сталкивается с глобальными проблемами в жизни, в том числе со здоровьем, все прошлые неприятности кажутся действительно мелочами. Он привел в пример случай, когда к нему в спортивном зале подошел инструктор и рассказал, как его подопечный жаловался на боль в колене, но увидев Костомарова, сразу перестал ворчать и занялся делом.
«Людям кажется, что у них есть какая-то проблема, но когда они видят проблему гораздо больше, эта проблема перестает существовать», — пояснил фигурист.Говоря о миссии произведения, Костомаров заявил, что не задавался определённой целью при его создании. Это документальны фильм, который рассказывает историю жизни фигуриста, перенесшего тяжелую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни.
«Судя по тому, что происходит сейчас, после того как я вышел из больницы и так как люди меня поддерживают, говорят, что я сильно их мотивирую, и даю силу бороться с трудностями. Они видят как это делаю я. Этот фильм придаст силу людям и они поймут что жизнь прекрасна, если у вас есть руки ноги. То, как нужно это ценить, ты понимаешь только тогда, когда теряешь», — подытожил Костомаров.Напомним, в начале 2023 года Костомаров попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции. Болезнь развивалась стремительно, спортсмен впал в кому и лишился стоп и кистей из-за некроза. Олимпийский чемпион оказался буквально на грани жизни и смерти, однако медикам удалось спасти ему жизнь.
В июле фигурист был выписан из больницы, после чего начался долгий процесс реабилитации. Вскоре Костомаров опубликовал в соцсетях первые тренировки с протезами ног и рук. В конце августа фигурист впервые после болезни вышел на лед.
Несмотря на успешный процесс восстановления и освоение протезов Костомаров в декабре 2023 года признался, что жалеет о своем согласии на ампутацию конечностей. По его словам, он дал согласие на такое хирургическое вмешательство из-за страха повторить судьбу Началовой, которая скончалась от заражения крови после отказа ампутировать палец на ноге.
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