Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе шоу Авербуха.
Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.
Ранее Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.
Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.
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Ранее Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.
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Екатерина Коршунова