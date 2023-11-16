Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам

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Сенатор Ольга Ковитиди предложила законодательно закрепить наказание за склонение к абортам, в интервью для «РИА Новости».
«Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», - заявила Ковитиди.
По её мнению, наказание за подобное преступление должно быть ощутимым.
Напомним, вчера председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в следующем учебном году в школах может появиться предмет семьеведение, на котором подросткам будут объяснять основы построения института семьи.
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