Видео: «Челнинские известия».
Козёл пробрался в здание аэропорта Нижнекамска. Увидевшие его люди записали животное на видео.
В аэропорту Бегишево республики Татарстан пассажиры увидели домашнего козла с ошейником — он бродил по зданию, сообщают «Челнинские известия».
Забавный случай произошёл ещё 26 октября. Животное не боялось людей, не вело себя агрессивно.
Козёл, вероятно, тоже хотел «пройти досмотр» — на одном из кадров видно, что он целенаправленно шёл в сторону интроскопа (устройство для досмотра личных вещей). Сотрудник тут же схватил козла, пролезшего вне очереди, за рога и увёл его в сторону. Животное покорилось и не стало сопротивляться.
Сейчас загулявшего козла вернули владельцам. В здании аэропорта он оказался случайно.
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Забавный случай произошёл ещё 26 октября. Животное не боялось людей, не вело себя агрессивно.
«Ужас какой», — говорит один из очевидцев, посмеиваясь.
Козёл, вероятно, тоже хотел «пройти досмотр» — на одном из кадров видно, что он целенаправленно шёл в сторону интроскопа (устройство для досмотра личных вещей). Сотрудник тут же схватил козла, пролезшего вне очереди, за рога и увёл его в сторону. Животное покорилось и не стало сопротивляться.
Сейчас загулявшего козла вернули владельцам. В здании аэропорта он оказался случайно.
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Ольга Енгалычева