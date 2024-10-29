Козёл пробрался в здание аэропорта Нижнекамска

С 1 ноября граждане России, достигнувшие 17-летнего возраста, смогут встать на воинский учет дистанционно через Единый электронный реестр. Это нововведение позволит призывникам следить за статусом своих повесток в режиме онлайн и значительно снизит количество случаев уклонения от призыва. О том, как изменится жизнь призывников расскажет «Радио 1».