Жительница Мытищ обвинила в пожаре в квартире собственного кота

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Жительница Подмосковья обвинила своего кота в пожаре в квартире, где она жила вместе с питомцем. Со слов женщины, животное самостоятельно включило сенсорную плиту, на которой стояла кастрюля.
По данным Главного управления МЧС по Московской области, пожар начался в ночь на 28 октября. Площадь возгорания составили 25 кв. м. Огонь тушили 15 пожарных и пять машин спецтехники. Жители эвакуировалась до приезда спасателей. Никто не пострадал. О причинах пожара в ведомстве не рассказали.
По информации «Российской газеты», инцидент произошел в ЖК «Датские Кварталы» в Мытищах. Хозяйка одной из квартир дома №5 по улице Полковника Романова рассказала соседям, что пожар возник из-за её кота.
Точные причины случившегося назовут пожарные дознаватели.
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По информации «Российской газеты», инцидент произошел в ЖК «Датские Кварталы» в Мытищах. Хозяйка одной из квартир дома №5 по улице Полковника Романова рассказала соседям, что пожар возник из-за её кота.
«Мы спускались на первый этаж. Она шла с ним на плече и сказала: вот виновник, он включил плиту, из-за него всё сгорело», – сказала местная жительница по имени Мария.Другие жильцы поведали изданию, что в ту ночь кот случайно включил сенсорную плиту, на которой стояла пустая кастрюля.
Точные причины случившегося назовут пожарные дознаватели.
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Лора Луганская