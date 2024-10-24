В Московском зоопарке появился детёныш малайского медведя

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
В Московский зоопарк привезли детёныша малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель этого семейства хищников и самый редкий его вид.
В Международной Красной книге это животное отнесено к категории уязвимых, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. Маленькую полугодовалую медведицу привезли из Малайзии в рамках международной природоохранной программы.
Пока юную самку не показывают посетителям. Она живёт во внутреннем неэкспозиционном вольере. Как объяснили специалисты, животному необходимо оправиться после долгого пути, привыкнуть к новой обстановке и сотрудникам зоопарка. Трудный переезд не сказался на аппетите медвежонка. Детёныш хищника с аппетитом поедает молочную смесь для собак, дольки яблока, банана, манго и тыквы, а также детские творожки и фруктовые пюре.
По словам главы городского департамента культуры Алексея Фурсина, представителей этого вида медведей не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Москвичи и гости столицы смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.
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Пока юную самку не показывают посетителям. Она живёт во внутреннем неэкспозиционном вольере. Как объяснили специалисты, животному необходимо оправиться после долгого пути, привыкнуть к новой обстановке и сотрудникам зоопарка. Трудный переезд не сказался на аппетите медвежонка. Детёныш хищника с аппетитом поедает молочную смесь для собак, дольки яблока, банана, манго и тыквы, а также детские творожки и фруктовые пюре.
По словам главы городского департамента культуры Алексея Фурсина, представителей этого вида медведей не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Москвичи и гости столицы смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.
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Александр Бойцов