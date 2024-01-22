КПО «Восток» начал обустраивать систему дегазации для выработки электричества

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
На полигоне комплекса по переработке отходов «Восток» в Егорьевске начали обустройство системы дегазации. Предприятие будет вырабатывать из биогаза электричество для собственных нужд, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Центр генерации электроэнергии на базе системы активной дегазации планируют создать в 2025 году. Задачи дегазации – преобразовать и использовать свалочный газ, снизить его воздействие на окружающую среду и устранить неприятный запах», – говорится в сообщении.КПО «Восток» приступил к реализации проекта дегазации в 2023 году – через три года после ввода в эксплуатацию. По данным министерства, за это время накапливается необходимое для дегазации количество свалочного газа.
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Лора Луганская