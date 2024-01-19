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Крупнейший оператор ТКО Подмосковья планирует передать активы властям

19 января 2024, 09:08
Фото: istockphoto/Perytskyy

Фото: istockphoto/Perytskyy

Крупнейший оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Московской области холдинг «РТ-Инвест» обсуждает с правительством региона передачу своих активов за 1 рубль местным властям. Сделка включит в себя восемь компаний.
Эти дочерние фирмы имеют статус региональных операторов, а также являются перевозчиками и управляющими компаниями по переработке отходов, сообщает «РБК». Обсуждение данной сделки также подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвест». В холдинге объяснили такое решение тем, что руководство решило сосредоточиться на строительстве заводов по термической переработке мусора.

Управляющая компания (УК) «Региональный оператор», являющаяся структурой холдинга «РТ-Инвест», входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы. Суммарный объем отходов в этих трех подмосковных кластерах превышает 2 миллиона тонн отходов в год. Это составляет более 60% от общего объёма отходов в Московской области. Кроме того, холдингу принадлежат четыре расположенных в регионе комплекса по переработке ТКО. На них каждый год сортируется полтора миллиона тонн отходов.

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В Подмосковье увеличат объём выпуска интерактивного оборудования для музеев
18 января 2024, 17:50

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Научно-производственная компания увеличит объём выпуска интерактивного оборудования для музеев. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственно-складской комплекс от компании «ЭКСПОНИ» появится в городском округе Солнечногорск.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 50 млн рублей. Компания планирует запустить производство интерактивных экспонатов, оснащенных средствами дополненной реальности и элементами робототехники. На предприятии будет создано порядка 20 новых рабочих мест для инженеров-конструкторов, операторов станков ЧПУ, станочников широкого профиля», — отметила зампредсед правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что работа комплекса будет запущена уже в 2025 году.

Кроме этого, данная компания уже более 20 лет конструирует и производит интерактивные экспонаты и проводит на производстве экскурсии для школьников.

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#комплекс
#екатерина зиновьева
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Экономист Аузан увидел связь между «Словом пацана» и экономикой России
18 января 2024, 15:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сериал «Слова пацана» стал популярным среди россиян из-за того, что он перекликается с современными тенденциями в России, и с тем, что происходит в экономике страны. Так считает декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан.
Он уточнил, что посмотрел только первую серию для того, чтобы понять о чем идет речь. По его словам, картина показалась ему вполне адекватной. Аузан пояснил, что реакция россиян на сериал оказалась столь сильной из-за того, что в России «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

«В России сейчас идет процесс, который «на экономическом языке называется «бондинг» — образование закрытого социального капитала для войны своих против чужих. Вот своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни на рынок, ни в технологию», - заключил Аузан.

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#сериал
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«АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной
18 января 2024, 15:16

Фото: iStock/Fahroni

«АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной текущего года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».
Соколов отметил, что линейка товаров будет расширяться. За выпуск новых проектов будет отвечать завод в Санкт-Петербурге.

По словам президента компании, продажи новой продукции, которая носит самостоятельный характер, будут происходить в дилерских центрах Lada. ​Соколов также подтвердил зарегистрированный товарный знак с буквой Х.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х. Под этим брендом будут выпускаться автомобили разных видов, в том силе и беспилотные, а также двигатели, запчасти и иная продукция.

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В Подмосковье появится новое производство трансформаторов
18 января 2024, 14:24

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В новое производство трансформаторов в Подмосковье инвестируют почти 900 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое предприятие построят в Волоколамске в рамках программы «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 млн рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. <…> После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до 5 тыс. трансформаторов ежегодно», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, для строительства современного завода по производству трансформаторов мощностью от 25 до 6300 кВа выделено более 15 гектаров.

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#екатерина зиновьева
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#предприятия
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Экономист Аузан: В условиях новой глобализации России поможет «эффект Левши»
18 января 2024, 14:22

Фото: istockphoto/macky_ch

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан спрогнозировал наступление в ближайшем будущем новой фазы глобализации. По его мнению, в этом случае России может помочь так называемый «эффект Левши».
Как полагает экономист, после того, как мир минует стадию рецессии, он непременно возвратится к процессам глобализации, которые временно были заменены на некоторое разбегание и даже крушение общих конструкций понимания мира.

Цивилизационная изоляция, которую выбрал для себя Китай в XIX веке нашей стране не грозит. На фоне нового витка, прилива глобализации Россия может найти своё место в этом мире только если сама осознает то, что она делает лучше других. По мнению Аузана, в этом случае мог бы пригодиться «феномен Левши», того самого виртуозного тульского оружейника из рассказа Лескова, мастера, который сумел подковать блоху.

По «эффектом Левши» экономист в данном случае подразумевает свойственное россиянам умение хорошо делать крайне нестандартные вещи. А вот тиражированием, массовым производством могут заниматься уже совсем другие люди, для которых привычнее работа на конвейере. Таким образом Россия может решить вопрос выхода на новую волну в мировом разделении труда, заключил эксперт.

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Отечественный производитель создал новую технологию для изготовления косметики
18 января 2024, 13:19

Фото: istockphoto.com/Tarzhanova

Российская компания, расположенная в Москве, разработала и внедрила новую технологию для изготовления косметических средств.
В частности, речь идёт о новой технологию окрашивания материалов для изготовления косметических гель-лаков.

«Мы сможем оказать поддержку отечественным предприятиям, изготавливающим декоративную косметику, и решить проблему импортозамещения косметического сырья», – приводит АГН «Москва» цитату генерального директора компании Елены Савенковой со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Ранее россиянам раскрыли простую технология очистки столовых приборов. Как пишет utro.ru, просто и быстро почистить посуду может помочь вода из-под отваренной картошки.

А в Подмосковье запустят новое производство спортивных площадок на базе индустриального парка «Есипово».

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#косметика
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Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»
18 января 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новые резиденты инвестируют свыше 14 млрд рублей в проекты на территории ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
За 2023 год на территорию ОЭЗ «Дубна»привлекли 12 новых резидентов. На данный момент идет подписание соглашения с последним из них.

«Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» планируют инвестировать в запуск своих предприятий 14,2 млрд рублей. За счет реализации этих проектов будет создано около 1,2 тыс. рабочих мест. Всего на текущий момент на территории ОЭЗ «Дубна» работают 163 резидента – все они являются высокотехнологичными предприятиями. <…>», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, в прошлом году на территории ОЭЗ был сделан рекордный объем инвестиций - свыше 9,2 миллиардов рублей.

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Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы
18 января 2024, 10:32

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания. Об этом Рябков сообщил журналистам.
По словам замглавы МИД РФ, если эта идея будет реализована, в таком случае Россия не исключает введение ответных мер. Рябков подчеркнул, что Москва не ожидает от западных стран здравых действий.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

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Глава OMV Штерн: Существует риск остановки транзита в Австрию российского газа
18 января 2024, 08:52

Фото: istockphoto/NiseriN

Есть вероятность, что контракт на транзит российского газа в Австрию через территорию Украины, который истекает в конце 2024 года, не будет продлён. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна Альфред Штерн.
По его словам, компания предпринимает страхующие меры на этот случай, в частности, в виде диверсификации поставок. Чтобы быть готовыми к возможному прекращению поставок газа из России, руководство фирмы, в частности, организовало собственное производство в Норвегии, сказал Штерн в разговоре с изданием Presse. Кроме того, уже заключены контракты со сторонними производителями в той же Норвегии и Италии.

Глава концерна также добавил, что достигнуты договорённости с рядом американских компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), который доставляется в Австрию через голландский порт Роттердам. Риск остановки транзита российского газа через Украину высок, но компания к этому готова, заключил Штерн.

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