Крупнейший оператор ТКО Подмосковья планирует передать активы властям

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Крупнейший оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Московской области холдинг «РТ-Инвест» обсуждает с правительством региона передачу своих активов за 1 рубль местным властям. Сделка включит в себя восемь компаний.
Эти дочерние фирмы имеют статус региональных операторов, а также являются перевозчиками и управляющими компаниями по переработке отходов, сообщает «РБК». Обсуждение данной сделки также подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвест». В холдинге объяснили такое решение тем, что руководство решило сосредоточиться на строительстве заводов по термической переработке мусора.
Управляющая компания (УК) «Региональный оператор», являющаяся структурой холдинга «РТ-Инвест», входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы. Суммарный объем отходов в этих трех подмосковных кластерах превышает 2 миллиона тонн отходов в год. Это составляет более 60% от общего объёма отходов в Московской области. Кроме того, холдингу принадлежат четыре расположенных в регионе комплекса по переработке ТКО. На них каждый год сортируется полтора миллиона тонн отходов.
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Управляющая компания (УК) «Региональный оператор», являющаяся структурой холдинга «РТ-Инвест», входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы. Суммарный объем отходов в этих трех подмосковных кластерах превышает 2 миллиона тонн отходов в год. Это составляет более 60% от общего объёма отходов в Московской области. Кроме того, холдингу принадлежат четыре расположенных в регионе комплекса по переработке ТКО. На них каждый год сортируется полтора миллиона тонн отходов.
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Александр Бойцов