Красногорские молодогвардейцы провели урок вежливости в детском саду

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Урок вежливости провели для воспитанников детского сада члены организации «Молодая Гвардия Единой России» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сначала молодогвардейцы спросили малышей, что они знают о вежливости. Ребята живо откликнулись на это и рассказали, как нужно себя вести и разговаривать, чтобы это было вежливо. Затем молодогвардейцы раздали детям «ладошки», на которых были написаны слова вежливости: «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте» и «до свидания», и с их помощью ребята учились вежливо здороваться и прощаться, просить и благодарить», — говорится в сообщении.Воспитатели сказали, что занятие было очень интересным для детей и помогло воспитанникам детсада усвоить «волшебные слова» и правила поведения.
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