Кравцов раскрыл планы перевода школ на дистанционное обучение из-за COVID-19

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Российские школы не будут переводить на дистанционное обучение даже на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Также глава Министерства просвещения отметил, что при необходимости в отдельных учебных заведениях может быть введён масочный режим, но это не будет осуществляться системно. Решение о введении мер будет принято региональными властями, добавил Кравцов.
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Анастасия Чинкова