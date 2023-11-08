В Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID-19

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В России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с «Интерфакс» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, вторая волна заболеваемости коронавирусом стала мощнее чем та, что отмечалась в сентябре.
Также Попова отметила, что 30% заболевших проживают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Но специалист уверяет, что заболеваемость начнёт распространяться по всей России.
Ранее Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению коронавируса. Отмечается, что для борьбы с инфекцией необходимо принимать тринадцать видов лекарств. Также пояснялось, что в приоритетном порядке вакцинироваться должны люди страдающие иммунодефицитом и онкологическими заболеваниями, получающие химиотерапию, лучевую терапию, иммунотерапию или таргетную терапию.
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Также Попова отметила, что 30% заболевших проживают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Но специалист уверяет, что заболеваемость начнёт распространяться по всей России.
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Анастасия Чинкова