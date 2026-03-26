Криминалист раскрыл неочевидные плюсы коротких майских праздников

26 марта 2026, 18:36

Криминалист Игнатов: Чем короче майские праздники, тем меньше будет преступлений

Короткие майские праздник положительно отразятся на криминогенной обстановке в стране. Так считает криминалист Михаил Игнатов.





По его словам, чем короче праздники, тем ниже криминогенная обстановка. В этот период люди расслабляются, начинают употреблять спиртные напитки. А где алкоголь — там криминал, подчеркнул эксперт, отметив, что чрезмерное употребление влечет за собой нехорошие последствия.



В этой связи Игнатов уверен, что короткие майские праздники приведут к снижению преступности.





«Домашние посиделки, которые при долгих выходных нередко оборачиваются драками и поножовщиной, в этом году будут сведены к минимуму. Сократится и количество уличных хулиганств, а также грабежей и разбоев, которые чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил Игнатов в разговоре с Life.ru.