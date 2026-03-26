Криминалист раскрыл неочевидные плюсы коротких майских праздников

Криминалист Игнатов: Чем короче майские праздники, тем меньше будет преступлений
Короткие майские праздник положительно отразятся на криминогенной обстановке в стране. Так считает криминалист Михаил Игнатов.
По его словам, чем короче праздники, тем ниже криминогенная обстановка. В этот период люди расслабляются, начинают употреблять спиртные напитки. А где алкоголь — там криминал, подчеркнул эксперт, отметив, что чрезмерное употребление влечет за собой нехорошие последствия.
В этой связи Игнатов уверен, что короткие майские праздники приведут к снижению преступности.
«Домашние посиделки, которые при долгих выходных нередко оборачиваются драками и поножовщиной, в этом году будут сведены к минимуму. Сократится и количество уличных хулиганств, а также грабежей и разбоев, которые чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил Игнатов в разговоре с Life.ru.
Он добавил, что сократится число квартирных и автомобильных краж, поскольку на длительные праздники люди часто уезжают отдыхать, а на коротких многие останутся дома.
Игнатов считает, что аналогичная тенденция коснется и особо тяжких преступлений, таких как изнасилования и убийства. Злоумышленники, по его мнению, не успеют войти в состояние длительной расслабленности, которое приведет к тяжелым последствиям. Очень хорошо, когда майские праздники короткие, заключил криминалист.