Врач объяснил, вызывает ли весна усиление психических нарушений у ряда людей
Врач Исаев: весеннее обострение может быть следствием сезонной чувствительности
Так называемое весеннее обострение психических расстройств уже закрепилось в массовом сознании, но это понятие требует более аккуратного и взвешенного отношения. Об этом в беседе с RT сообщил врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.
По его мнению, ключевую роль играет сезонная чувствительность. В некоторых ситуациях психика способна реагировать на перемены в окружающем мире.
«Весна — это период заметной перестройки ритмов: увеличивается продолжительность светового дня, меняется структура сна и бодрствования, возрастает уровень общей активности. Для психики, особенно уязвимой, такие изменения могут оказаться значимыми», — объяснил Исаев.
Врач отметил, что причиной весеннего обострения являются не единичные факторы, а их комплексное взаимодействие. В частности, он упомянул колебания циркадных ритмов, специфику нейробиологической регуляции и изменения в повседневном распорядке дня.