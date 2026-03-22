Врач объяснил, вызывает ли весна усиление психических нарушений у ряда людей

22 марта 2026, 13:43

Врач Исаев: весеннее обострение может быть следствием сезонной чувствительности

Фото: iStock/ViktorCap

Так называемое весеннее обострение психических расстройств уже закрепилось в массовом сознании, но это понятие требует более аккуратного и взвешенного отношения. Об этом в беседе с RT сообщил врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.





По его мнению, ключевую роль играет сезонная чувствительность. В некоторых ситуациях психика способна реагировать на перемены в окружающем мире.





«Весна — это период заметной перестройки ритмов: увеличивается продолжительность светового дня, меняется структура сна и бодрствования, возрастает уровень общей активности. Для психики, особенно уязвимой, такие изменения могут оказаться значимыми», — объяснил Исаев.