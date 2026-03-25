Депутат объяснила, почему россиян ждут короткие майские праздники в 2026 году
Предстоящие майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
По её словам, такая продолжительность выходных связана не со случайностью, а с рекордно длинными новогодними каникулами, которые в этом году составили 12 дней. Стенякина напомнила, что официальными праздничными днями в мае являются 1 и 9 число. С учётом переноса выходных россияне будут отдыхать в общей сложности шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Депутат отметила, что в предыдущие годы майские праздники нередко оказывались длиннее, поскольку часть выходных формировалась за счёт переноса дней с новогодних каникул. Она также добавила, что следующие продолжительные выходные после мая ожидаются в июне — с 12 по 14 число.
