Кротова вступила в должность главы Лобни на торжественной церемонии

Фото: телеграм-канал Анны Кротовой
Анна Кротова официально вступила в должность главы Лобни, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. 22 февраля решением Совета депутатов она была избрана на этот пост сроком на пять лет.
Церемония инаугурации прошла во Дворце культуры «Чайка». Поздравить Кротову собрались представители правительства Московской области, главы других муниципалитетов региона, духовенства, общественных организаций, представители разных сфер жизни города.
Поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва ей вручила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев вручил главе города образ Спаса Нерукотворного.
Ранее Воробьёв поручил членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
Читайте также:
Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня
Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом
Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост
«Вступая в должность главы городского округа Лобня, клянусь добросовестно исполнять обязанности, в своей деятельности руководствоваться интересами муниципального образования, охранять права и свободы населения, строго соблюдать и защищать Устав муниципального образования», – принесла присягу избранный глава.
Ранее Воробьёв поручил членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
Читайте также:
Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня
Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом
Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост
Лора Луганская