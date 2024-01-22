Кубань попала в указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Около 45 миллионов рублей предусмотрено в Московской области для поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

«В Подмосковья живёт 1,2 млн семей, где воспитывается 1,6 млн детей. Деньги выделены на различные выплаты и льготы, а также компенсации», — цитируются в сообщении слова главы Минсоцразвития Людмилы Болатаевой.

В ведомстве отметили, что подмосковные семьи с детьми получают как федеральную, так и региональную поддержку, включая единовременную выплату на новорождённого в размере 20 тысяч рублей.

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