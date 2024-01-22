Фото: kremlin.ru
Соединённые Штаты требуют от президента Украины Владимира Зеленского уволить неугодных им чиновников. В противном случае – американцы угрожают слить некое досье, в котором содержится компрометирующая информация о коррупционных схемах, которые проводятся в окружении Зеленского, об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Как рассказала глава СВР Сергей Нарышкин, американцы требуют от Зеленского убрать с высоких постов чиновников, которые утратили доверие США.
Отмечается, что указанный компромат может уничтожить главу Украины как политического деятеля и президента. Именно поэтому он будет продолжать раболепно выполнять все указания, исходящие из Белого дома.
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«В «черном списке» — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения», — цитирует пресс-служба СВР слова Нарышкина.
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Евгения Парфентьева