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«Убойное досье»: В США Зеленскому угрожают коррупционным компроматом

Нарышкин: США угрожают Зеленскому коррупционным компроматом
22 января 2024, 10:18
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Соединённые Штаты требуют от президента Украины Владимира Зеленского уволить неугодных им чиновников. В противном случае – американцы угрожают слить некое досье, в котором содержится компрометирующая информация о коррупционных схемах, которые проводятся в окружении Зеленского, об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Как рассказала глава СВР Сергей Нарышкин, американцы требуют от Зеленского убрать с высоких постов чиновников, которые утратили доверие США.

«В «черном списке» — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения», — цитирует пресс-служба СВР слова Нарышкина.


Отмечается, что указанный компромат может уничтожить главу Украины как политического деятеля и президента. Именно поэтому он будет продолжать раболепно выполнять все указания, исходящие из Белого дома.

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Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
22 января 2024, 11:33

Фото: сайт Кремля

Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами. Владимир Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представлены в ЦИК.

По информации ТАСС, подавать документы и подписи в Центризбирком пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

Ранее сообщалось, что более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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RS: соглашение между Украиной и Британией приблизило Киев к краху
22 января 2024, 11:15

Фото: iStock/andriano_cz

Заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния. По мнению Оттенберг, это явная провокация.

Сообщается, что при победе в украинском конфликте РФ начнет ставить собственные условия. Автор подчеркивает, что Вашингтон это осознает, по этой причине за последнее время выражался интерес к мирным переговорам.

Напомним, Великобритания и Украина 12 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

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«Бред сумасшедшего»: В Польше пришли в шок от слов Подоляка о переговорах с Россией
Польский журналист Смех: Слова Подоляка о переговорах с РФ похожи на бред
22 января 2024, 11:03

Фото: iStock/ffikretow

Условия для переговоров Москвы и Киева, которые выдвинул советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, похожи на бред сумасшедшего, с таким заявлением выступил журналист Адам Смех в своей статье для Myśl Polska.
Напомним, ранее Подоляк заявил, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.

«Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — прокомментировал заявление Подоляка Смех.

Он также призвал граждан Украины прекратить придерживаться пассивной позиции молчания. По его словам, нынешнее украинское руководство совсем скоро приведёт страну к окончательному краху.

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#украина
#переговоры
#польша
#россия
#ядерное оружие
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Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской
Историк Крушельницкий: часть объектов на побережье Ниццы может перейти к России
22 января 2024, 10:13

Фото: iStock/nevskyphoto

Возможными объектами госсобственности РФ за границей, которые подпадают под указ главы российского государства об их поиске, могут быть объекты во французской Ницце, здания в Иерусалиме, а также фабрики, заводы, судоверфи. Об этом РБК сообщили опрошенные историки.
По словам доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александра Крушельницкого, представители императорского дома Романовых приобретали и строили дома на побережье Ниццы, в том числе собор святителя Николая Чудотворца. Примечательно, что в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии размещались крупные и многочисленные счета, которые открывали не только подданные Российской империи, но и представители дома Романовых.

Историк подчеркнул, что некоторую часть имущества Российской империи и СССР не перевели в собственность России. В советское время граждане и дипломатические ведомства продолжали приобретать недвижимость за границей. Стоит отметить, что часть объектов СССР и Российской империи удалось вернуть в собственность России. С 2000 года в российскую собственность перевели порядка четырех тысяч объектов имущества.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о выделении средств на правовую защиту за рубежом недвижимости Российской Федерации, а также имущества, принадлежавшего Российской империи и СССР.

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СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации
СВР: США перешли к формированию колониальной администрации на Украине
22 января 2024, 10:03

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации. Об этом информирует пресс-бюро СВР, ссылаясь на директора службы Сергея Нарышкина.

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации», — сказано в сообщении.
В СВР добавили, что данная администрация будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, которые присягнули американским интересам.

До этого Нарышкин сообщил, что по поступающей в СВР информации, руководители Штатов усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Это связано с тем, что американские советники представлены во всех основных ведомствах Украины.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубински заявил, что на Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обучение
#администрация
#сша
#украина
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Депутат Рады Дубинский: Зеленский начал масштабную политическую зачистку
22 января 2024, 08:37

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий подозревается в государственной измене и в настоящее время содержится в украинском следственном изоляторе, время от времени выступая с помощью адвокатов с публикациями в своём телеграм-канале. На этот раз он сообщил, что в стране началась политическая «охота на ведьм».

Таким образом депутат отреагировал на задержание известного бизнесмена Игоря Мазепы, который является близким другом соратника Порошенко Бориса Ложкина. Бывшего президента Украины Дубинский считает основным оппонентом действующей власти. Пятилетние полномочия Зеленского истекают в марте, и тогда по конституции он должен будет передать власть парламенту. Поэтому действующий президент расчищает политическое поле, чтобы не допустить участия оппозиции в коалиционном правительстве, которое, по всей вероятности, придётся создавать, заключил депутат.

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#владимир зеленский
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Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей
РИА Новости: украинские корабли, оставшиеся в Севастополе, утилизируют
22 января 2024, 08:08

Фото: istock / Dikuch

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, среди которых корветы «Тернополь», Луцк», корабль управления «Славутич», БДК «Константин Ольшанский» и прочие. До 2023 года эти судна находились в Севастополе под охраной.

Собеседник издания рассказал, что было принято решения не передавать Украине эти корабли, а резать, одна процесс утилизации для некоторых кораблей приостановили с целью обеспечения безопасности российских кораблей.

До этого сообщалось, что на базе в Бахрейне столкнулись британских минных тральщика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#судно
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#вмф
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В Петербурге штаб кандидата в президенты РФ Надеждина остановил сбор подписей
22 января 2024, 08:06

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин остановил сбор подписей в свою поддержку в Санкт-Петербурге. В его предвыборном штабе сообщили, что уже собрано более трёх тысяч абсолютно легитимных подписей жителей Северной столицы.
Напомним, по закону политикам следует собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом их количество от жителей каждого региона не должно превышать 2,5 тысячи. Поэтому штаб Надеждина, прекратив сбор подписей в Петербурге, продолжает принимать их в других субъектах Российской Федерации, сообщает «РБК».

В последние дни перед офисом на набережной Фонтанки, где располагается штаб кандидата, стали выстраиваться длинные очереди из желающих оставить свою подпись в его поддержку. Накануне по жалобе одного из жильцов дома на место «несанкционированного скопления людей» наведались правоохранители. Поводом послужили всё ещё действующие в Петербурге ковидные ограничения. После этого штаб Надеждина объявил о прекращении сбора подписей в городе на Неве. По данным аналитиков, на данный момент кандидат «с либеральным оттенком» собрал в стране 50 тысяч подписей из требуемых 100 тысяч.

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#кандидаты
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Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН
Глава МИД Лавров прилетел в Нью-Йорк, где примет участие в заседании СБ ООН
22 января 2024, 07:03

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для принятия участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет главы российского МИД летел из Москвы до США по северному пути в облет недружественных государств за 12 часов 45 минут. Во время полета непредвиденных ситуаций не возникало.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Вооруженных сил Украины по Донецку станет одной из главных тем запрошенного Российской Федерацией на понедельник заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

До этого Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк 21 января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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