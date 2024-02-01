«Купите, выпейте»: общественники Подмосковья о запрете «наливаек» и их опасности

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Ситуация с «наливайками» в Московской области
В беседе с «Радио 1» заместитель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов рассказал, чем опасны «наливайки» в многоквартирных домах и привел статистику умерших от злоупотребления алкоголем.
«По моему мнению и мнению жителей нашего региона, ограничение продажи алкоголя именно в жилых домах — это наболевшая и своевременная тема и мера. Для сравнения, за прошлый год по всей России от злоупотребления алкоголем умерло почти 50 тысяч граждан. Такое же число, если суммировать число погибших от убийств, от самоубийств, в результате ДТП со смертельным исходом. Это огромная цифра. Режим работы круглосуточный в таких заведениях нарушает не только покой жильцов, но и ведет к общему ухудшению криминогенной ситуации вокруг этого микрорайона, дома, прилегающей территории. Нередки случаи, когда в подобных точках распространяется поддельный алкоголь, возникают вопросы по уплате налогов», - рассказал Леонов.
Он также отметил, что в Московской области нет специального запрета или ограничения на продажу алкоголя именно в многоквартирных домах.
«Это как раз федеральные полномочия. Но Госдума приняла закон, согласно которому, площадь таких заведений была ограничена: не меньше 50 кв.м. Это позволило вывести часть заведений из этого бизнеса. Как раз с принятием федерального законопроекта у Московской областной думы появится возможность более глубокого и серьезного регулирования этого рынка. Общественная палата включится в эту работу и не останется в стороне», - заявил Леонов.
На вопрос о том, не приведет ли запрет «наливаек» к росту продажи алкоголя «из-под полы», Леонов ответил, что в этом случае имеет место некоторая конкуренция, которая будет заключаться в цене.
«Если говорить о продаже алкоголя «из-под полы», то там немного другая конкуренция и состоит она в цене. В «наливайках» может быть даже дороже, чем у тех, кто торгует «из-под полы». Там другая конкуренция и другой контингент. Здесь мы говорим о том, что это (продажа алкогольной продукции в жилых домах – прим.ред) доступно, это ярко выражено. Основная проблема состоит в том, что эти точки расположены в многоквартирных домах, на первых этажах. У нас время работы ресторана, находящегося в жилом доме, ограничено до 23:00. Очень часто в таких «наливайках» какофония по децибелам превышает игру любого ансамбля в ресторане», - объяснил Леонов.
Он также обратил внимание на то, что проблема с «наливайками» масштабная и серьезная. По мнению Леонова, подобные заведения призывают людей: «купите, выпейте», и являются массовой точкой притяжения асоциальных личностей.
Кафе-«наливайки» в многоквартирных домах запретили
Госдума приняла закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Одним из инициаторов законопроекта стал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
В настоящее время розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.
Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители многоквартирных домов, на первых этажах которых располагаются подобные заведения, страдают от шума, беспорядков, опасаются за своих детей.
Что изменилось в законе о реализации алкоголя
Поправки, внесенные в закон «О реализации алкогольной продукции», предусматривают продление переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя для Донбасса и Новороссии: юрлица и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема до 1 января 2025 года.
Обсуждение запрета «наливаек» в Госдуме
На обсуждении законопроекта депутаты Госдумы обратили внимание на то, что важно не допустить повторения ситуации с массовым отравлением граждан, которое имело место быть летом 2023 года. Тогда в различных регионах России более 100 человек отравились сидром.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев уверен, что после принятия закона нужно осуществлять мониторинг за его реализацией.
«Закон, который мы принимаем, всех проблем не решит, хочу отметить, что нужен мониторинг, чтобы смотреть как реализуются поправки. Минфин попросил нас дать определение наливайкам. Это определение способа продажи алкоголя. То есть продажа пива на розлив, на вынос», - пояснил депутат.
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