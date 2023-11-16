Володин: Необходимо принять законопроект о запрете «наливаек»

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что сличается необходимым пообщаться с правительством на тему принятия законопроекта, который позволит властям регионов запрещать так называемые «наливайки». Об этом он на пленарном заседании ГД.
«Это проблема, которая «проросла» во все микрорайоны и жилые дома. Поэтому давайте сделаем так, чтобы «наливаек» не было», — заявил Володин.Он отметил, что тут речь идет не про ущемление прав бизнеса, а про серые схемы, контрафактный продукт и попытка получить прибыль за счет здоровья людей» Он обратил внимание, что «наливайки» работают в многоквартирных жилых домах, на глазах у детей и привлекают асоциальные слои общества.
«Тонну контрафактного алкоголя изъяли вместе с сотрудниками полиции. Поэтому вопрос важный, нужный», — заявил Хамзаев.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Западные страны понимают, что Украина не способна победить Россию даже с поддержкой НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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