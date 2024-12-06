Курьеры обогнали по зарплате врачей, журналистов и айтишников

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Курьеры в России обогнали по росту зарплат медиков, журналистов и IT-специалистов. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru и ПЭК информирует РБК.
С января по ноябрь медианная зарплата работников служб доставки выросла на 15%, до 115,6 тыс рублей в месяц. Этот показатель существенно выше, чем у врачей (88,4 тыс рублей), учителей (47 тыс рублей) и IT-специалистов (заработная плата BI-аналитиков и аналитиков данных равна 114,2 тыс рублей).
Подобную тенденцию специалисты объясняют нехваткой курьеров: с начала этого года количество вакансий увеличилось более чем на 36%, а число резюме при этом сократилось на 9%. Помимо высокой зарплаты, потенциальных соискателей мотивируют гибким графиком, системой бонусов и дополнительными социальными гарантиями.
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Екатерина Коршунова