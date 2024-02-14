Курская область, вслед за Белгородской, также объявила о ракетной опасности

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Курская область, как и соседняя Белгородская до неё, объявила жителям региона о ракетной опасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Белгороде и Белгородском районе, а также городе Валуйки ранее тоже была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев