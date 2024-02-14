Курская область, вслед за Белгородской, также объявила о ракетной опасности

14 февраля 1994 года в Ростовской области казнили маньяка Андрея Чикатило, на счету которого более 50 жертв. Спустя 30 лет со дня расстрела одного из самых жестоких убийц, редакция «Радио 1» вспомнит о его кровожадных преступлениях и расскажет о том, возможна ли отмена моратория на смертную казнь в России.