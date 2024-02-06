Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Станислав Красильников
Ракетную опасность объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Курской области Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — подчеркнул губернатор.Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
UPD: Ракетную опасность на территории Курской области отменили спустя пять минут, сообщает ТАСС со ссылкой на Романа Старовойта.
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