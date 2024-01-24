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Гладков: В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

24 января 2024, 11:16
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.

Жителей Белгорода, которые находятся на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.


Ранее Гладков сообщал, что в небе над белгородским селом был сбит беспилотник. Он также отметил, что БПЛА самолётного типа был ликвидирован системами противовоздушной обороны. Предварительно, никто не пострадал.

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#белгород
#ракета
#вячеслав гладков
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В Белгородской области упал военный самолёт
«112»: в Белгородской области упал военный самолёт Ил-76
24 января 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Военный самолёт Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, происшествие случилось в Корочанском районе. Иных подробностей не представляется.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.

Он подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники управления Следственного комитета по региону.

Ранее в этот день Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде. В связи с этим, глава региона призвал жителей укрываться в помещениях без окон или в подземных укрытиях.

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#белгород
#самолет
#крушение
#вячеслав гладков
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Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь для детей из ДНР
24 января 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Подмосковные росгвардейцы приняли участие в сборе гуманитарной помощи для детей из ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сбор гуманитарной помощи для детей Донбасса организовали сотрудники Электростальского отдела Росгвардии совместно со священником Богоявленского собора Василием Алфеевым.

«Конфеты, шоколад и другие сладкие угощения были переданы в храм Тихвинской иконы Божией Матери г. Ногинска. В ближайшее время посылки будут отправлены в Донецкую Народную Республику, где их развезут по социальным учреждениям, детским домам, городским больницам и школам, а также передадут адресованным семьям», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, росгвардейцы проводят сбор гумпомощи на постоянной основе с весны 2023 года. Сбор проводится как для жителей ДНР и ЛНР, так и для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

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#росгвардия
#гуманитарная помощь
#сво
#подмосковье
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В Петербурге студент из Донецка сдал полиции астронома после разговора об СВО
24 января 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В Санкт-Петербурге 22-летний студент из Донецка заявил в полицию на 45-летнего астронома, которая во время беседы в метро о СВО поддержал Украину.
«Фонтанка» пишет, что женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см.

В действиях гражданки усмотрели нарушение, которое предусмотрено административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ.

В начале СВО сотрудница Института прикладной астрономии РАН совместно с другими учеными подписала открытое письмо против боевых действий. Студент, который написал на женщину донос, выступает на патриотических мероприятиях спикером.

В Донецке студент получил высшее образование, потом отправился добровольцем на фронт и демобилизовался. Сейчас молодой учится в СПбГУ.

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«В четыре раза»: ВСУ вынужденно сократили количество обстрелов

Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников
#всу
#украина
#санкт-петербург
#полиция
#студент
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«В четыре раза»: ВСУ вынужденно сократили количество обстрелов
FT: ВСУ сократили количество обстрелов в день из-за нехватки снарядов
24 января 2024, 10:08

Фото: iStock/Epitavi

Вооружённые силы Украины вынужденно сократили количество обстрелов из-за нехватки снарядов, об этом пишет The Financial Times.
«Боеприпасов действительно не хватает», — пожаловался один из украинских военных в интервью изданию.

Собеседник газеты также отметил, что количество выстрелов в день сократилось с восьми тысяч до двух.

При этом, в FT подчеркнули, что Вооружённые силы Украины испытывают нехватку снарядов на фоне сокращения поставок. Они вынуждены сократить количество обстрелов, в то время как российские войска усиливают плотность атак.

Однако, вчера стало известно, что в 2024 году западные союзники Киева всё же намерены передать ВСУ истребители F-16 и технику для их использования.

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#боеприпасы
#всу
#сво
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Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников
Мэр Орла Парахин: в многоэтажных домах выбило стекла после падения БПЛА
24 января 2024, 10:04

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Несколько домов в двух районах Орла были повреждены в результате падения украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в телеграм-канале.

Мэр Орла отметил, что сейчас на месте падения беспилотного летательного аппарата работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. По предварительным данным, пострадавших нет, объем повреждений уточняется.

«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», – сообщил мэр.
Кроме того, Парахин заявил, что в администрации города организована комиссия по чрезвычайным ситуациям, занимающаяся восстановлением повреждений. Он призвал местных жителей разместиться в пунктах временного размещения при необходимости.

Ранее сообщалось, что в Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мэр
#ущерб
#обстрел
#беспилотник
#всу
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В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ
Жители Николаева сообщили об идущих колоннах техники ВСУ к Херсонской области
24 января 2024, 09:15

Фото: istock / Alexey Molotov

Жители города Николаев заметили много колонн боевой техники Вооруженных сил Украины, которые движутся в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Барбашова, в этом районе началась активная подготовка и обучение новых подразделений украинский войск.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что в этом году Киев получит оружие, которого еще не было. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО
24 января 2024, 08:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин» создана для работы мобильных боевых групп и для сопровождения бронетехники. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на гендиректора предприятия-разработчика ООО «Арго» Константина Багдасарова.
У «Сарацина» есть три версии: легкая, средняя и тяжелая. Тяжёлая версия представляет собой трехосную машину 6х6 на платформе УАЗ, а в легком «Сарацине» использованы компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги».

У техники небронированная платформа, благодаря чему сохранилась высокая малозаметность и маневренность. На этих машинах возможно разместить минометный дивизион из 3-4 120-миллиметровых минометов.

Сообщалось, что Армия России за время спецоперации стала более опытной и продолжает улучшать свои навыки. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на британского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

«Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу», — говорится в статье.

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#сво
#техника
#россия
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В РФ ликвидирован полковник-диверсант ГУР МО
24 января 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Irina Piskova

На территории РФ ликвидировали полковника-диверсанта ГУР МО Украины Олега Бабия.
Об этом сказано на сайте украинского разведывательного управления. Сообщается, что офицера уничтожили 30 августа 2023 года. Его группа оказалась в засаде, когда возвращалась с диверсионного задания на территории РФ.

Бабий выполнил девять вылазок в РФ в составе разведывательной группы, преодолев более 600 км.

Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировало и не подтвердило.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища. К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

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#всу
#украина
#сво
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Минобороны Украины: в этом году Киев получит оружие, которого еще не было
24 января 2024, 07:56

Фото: istock / Diy13

Украина в 2024 году получит от Запада новое оружие, которого раньше не было. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк в ходе выступления по результатам встречи в формате «Рамштайн», сообщает украинский телеканал «Общественное».
Павлюк утверждает, что в этом году некоторые страны передадут Киеву «большие пакеты помощи» а также оружие, которым ранее не располагал. Пресс-секретарь подчеркнул, что с помощью нового оружия Вооруженный силы Украины смогут поражать логистические узлы.

До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что украинские системы противовоздушной обороны могут не справиться с новыми ракетными ударами ВС РФ.

Ранее в Пентагоне назвали сроки передачи Киеву первых самолётов F-16. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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