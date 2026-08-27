Кузбассовцев призвали не ходить в лес из-за медведей

27 августа 2026, 13:22

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В нескольких округах Кемеровской области ввели режим «Повышенная готовность» из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Государственный инспектор Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Александр Гурылёв призвал местных жителей временно отказаться от походов в лес.





По его словам, кузбассовцам также стоит отложить на некоторое время походы, сплавы и долгие прогулки по лесу, сообщает VSE42.RU. Это необходимо, чтобы дикие животные успокоились.





«Это не перестраховка — это самый простой и надёжный способ позаботиться о себе и своих близких», — добавил глава Междуреченска Павел Камбалин.

«На сегодняшний день четыре особи обезврежены, а мобильные группы оперативно выезжают по каждому сигналу через экстренные службы», — приводит «Сiбдепо» слова Коробкина.