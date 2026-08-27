Кузбассовцев призвали не ходить в лес из-за медведей
В нескольких округах Кемеровской области ввели режим «Повышенная готовность» из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Государственный инспектор Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Александр Гурылёв призвал местных жителей временно отказаться от походов в лес.
По его словам, кузбассовцам также стоит отложить на некоторое время походы, сплавы и долгие прогулки по лесу, сообщает VSE42.RU. Это необходимо, чтобы дикие животные успокоились.
«Это не перестраховка — это самый простой и надёжный способ позаботиться о себе и своих близких», — добавил глава Междуреченска Павел Камбалин.
Тем временем мэр Калтанского округа Константин Коробкин рассказал, что там отстрелили четыре медведя, которые представляли опасность для людей. По его словам, хищники выходят из леса из-за неурожая ягод и кедрового ореха.
«На сегодняшний день четыре особи обезврежены, а мобильные группы оперативно выезжают по каждому сигналу через экстренные службы», — приводит «Сiбдепо» слова Коробкина.
Кроме того, специалисты круглосуточно патрулируют улицы. Власти посоветовали местным жителям убирать пищевые отходы и не оставлять еду на огородах, поскольку эти запахи привлекают дикого зверя.