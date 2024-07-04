Лантратова: Надо увеличить площадь необлагаемого налогом участка для многодетных

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить площадь необлагаемого налогом участка для многодетных семей на дополнительные 200 кв. м.
Уточняется, что такая мера предлагается для семей, где четверо и более детей. Такое предложение направлено на поддержку многодетных в России.
До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что поправки в налоговый кодекс РФ, которые собираются принять, окажу благоприятное влияние на общество.
Ранее сообщалось, что поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых.
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«Прошу рассмотреть возможность увеличения площади необлагаемого налогом земельного участка на дополнительные 200 кв. м за четвёртого и каждого последующего ребёнка в многодетных семьях», — приводит RT обращение Лантратовой на имя министра финансов России Антона Силуанова.
До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что поправки в налоговый кодекс РФ, которые собираются принять, окажу благоприятное влияние на общество.
«Поправки позволят пополнить бюджет новыми финансовыми поступлениями. Также многие сферы начнут активнее развиваться. В частности, индустрия радиоэлектроники, информационных технологий, фармацевтическая сфера. То есть каждое из указанных в перечне Минфина направлений обретет новые возможности», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.
Ранее сообщалось, что поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых.
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Мелисса Тимофеева