Собственные доходы подмосковного бюджета в прошлом году выросли на 19%

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Доходы регионального бюджета Московской области выросли по сравнению с уровнем 2022 года более чем на 19% – до 868 млрд рублей. Такие данные привела первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.
«Прошлый год ознаменовался введением механизма единого налогового счета. Процесс адаптации бюджетной системы, бизнеса и налоговых органов к ЕНС занял почти полгода. Московской области удалось сохранить положительные темпы по всем основным источникам налоговых доходов. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли к уровню 2022 года на 19,4% - до 868 млрд рублей. Темп роста сложился выше, чем в среднем по регионам России», – отметила Кадырова.Она выступила на публичных слушаниях в Мособлдуме по годовому отчёту об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год. Замминистра отметила, что бюджетообразующими источниками собственных доходов традиционно стали налог на прибыль и НДФЛ. Их доля составляет 75%.
При этом налоговая база по налогам диверсифицирована, что является фактором стабильности. Основу составляют обрабатывающая промышленность и торговля. На долю этих отраслей в налоге на прибыль организаций приходится 68% всех поступлений, в НДФЛ – 40%.
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Лора Луганская