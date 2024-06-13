78 версий жуткой смерти: что на самом деле случилось с туристами на перевале Дятлова

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В ночь на 2 февраля 1959 года в приполярном Урале, на перевале между горами Холат-Сахль и Высота 908 погибли девять походников из группы Уральского политехнического института, которой руководил студент Игорь Дятлов. По сей день доподлинно так и не известно, что же стало причиной жуткой смерти туристов.
Всего существует 78 версий произошедшей трагедии. Что же на самом деле произошло с участниками туристической группы на месте, которое впоследствии назвали перевалом Дятлова, рассказывает редакция «Радио 1».
На горе Холат-Сахль зимой дуют резкие пронизывающие ветры, которые способны опрокидывать людей, а температура за считаные минуты может опуститься на 10-20 градусов. Зимой туда никто не ходил. Однако группа под руководством Дятлова приняла решение отправиться в поход в январе. А в середине декабря 1958 года 21-летний Игорь Дятлов, студент пятого курса радиотехнического факультета УПИ, подготовил план похода и представил его на утверждение в маршрутную комиссию Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту. После трёх замечаний проект был направлен на доработку.
Окончательно план зимнего лыжного похода высшей категории сложности протяженностью 350 километров комиссия утвердила 8 января 1959 года.
26 января группа уже была в селе Вижай — на отправной точке похода, куда и должна была вернуться 12 февраля.
12 февраля группа на отправной точке маршрута не появилась. Однако беспокоиться начали только 16 февраля. Тогда родственникам туристов удалось дозвониться до Вижая, где им сообщили, что группа не вернулась. Тревогу в горкоме спорта забили только в пятницу, 20 февраля. 23 февраля на поиски пропавших отправили поисковую группу. Искали пропавших профессиональные альпинисты, туристы, военные и милиция.
Поисковая группа студента УПИ Бориса Слобцова отправилась к перевалу на Оторен, именно там находилась одна из точек маршрута группы Дятлова. Именно они 25 февраля нашли палатку Дятлова. Вокруг не было никого.
Именно от этой палатки и начались поиски людей. 27 февраля удалось обнаружить первые тела участников пропавшей группы: 23-летнего Георгия Кривонищенко и 20-летнего Юрия Дорошенко. Оба были раздеты до белья. У одного из студентов обнаружили ожоги второй и третьей степени, а под другим телом лежали остатки сучьев. Следствие предположило, что туристы разожгли костер, чтобы согреться. Температура той ночью была около 30 градусов ниже нуля. Считалось, что молодые люди сняли с себя одежду во время сильного переохлаждения. При критическом снижении температуры тела организм пытается в последний раз согреть себя. Человек в этот момент ощущает сильнейший прилив тепла, отчего ему даже может стать жарко. Тогда замерзший начинает избавляться от одежды, после чего ищет укрытие от ветра. При этом на ногах у Георгия обнаружили ожоги второй и третьей степени — предполагалось, что он вошел в костер в попытках согреться.
Через несколько минут в 300 метрах нашли и труп самого Дятлова. Он был без обуви. Недалеко под толстым слоем снега лежал труп Зины Колмогоровой. Также нашли тело еще одного участника группы, Рустема Слободина. Они были в теплой одежде, однако на ногах не было обуви. Судмедэксперты установили, что Слободин умер от черепно-мозговой травмы, однако следов ударов на голове у него не нашли.
Тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Семена Золотарева и Александра Колеватова удалось обнаружить лишь в мае, после того как сошёл снег. У девушки отсутствовал язык, верхняя губа, глаза, а ребра были сломаны. А у Николая Тибо-Бриньоля на голове была большая вмятина. Подобные ранения навели следствие на мысль о нападении человека или дикого животного. Другие же погибли из-за экстремально низких температур.
Гибель всех участников группы произошла в ночь с 1 на 2 февраля.
Всего существует 78 версий того, что именно стало причиной смерти участников группы Дятлова. При этом основной и самой вероятной является сход лавины. Предполагается, что опытный походник Александр Золотарев услышал звук скатывавшихся снежков — предвестник лавины, обулся и вышел из палатки вместе с дежурным Тибо-Бриньолем. Он сразу понял, что сейчас пойдет лавина, и дал команду группе резать стенку палатки и спасаться.
Палатку разрезали изнутри из положения сидя и попытались спешно выйти наружу. Поэтому туристы не успели обуться. После этого они могли потерять ориентацию и при крайне низкой видимости не смогли найти палатку после схода лавины. Не увидев палатку, походники спустились к кедру, развели там костер, который прогорел 1,5 часа, и два человека, которые пытались согреться возле него, замерзли.
Оставшаяся группа разделилась. Дятлов с несколькими людьми попытался по следам выйти к палатке. Они погибли при температуре порядка 45 градусов ниже нуля. Другую часть группы, которых обнаружили в мае, предположительно, снесло с самодельного сооружения и засыпало трехметровым слоем снега.
У рта Зинаиды Колмогоровой и Юрия Дорошенко обнаружили пену со следами крови. Некоторые до сих пор считают, что молодых людей отравили. Однако сейчас установить наверняка, что же тогда случилось, и вновь изучить тела погибших уже невозможно. Также непонятно, зачем и кто мог это сделать.
Предполагается, что туристов могла напугать шаровая молния. Однако эта версия также страдает отсутствием прямых доказательств. Статистика возникновения подобного природного явления в зимнее время в Северных широтах нет.
Некоторые считали, что туристы попали под удар некоего секретного оружия. Оно могло спровоцировать бегство людей и способствовать их гибели. Предполагалось, что могли возникнуть пары компонентов ракетного топлива, натриевое облако из специально снаряжённой ракеты, взрывная волна. Именно из-за этого некоторые туристы могли получить травмы, а на одежде одной из девушек обнаружили избыточную радиоактивность.
Версия о появлении возле палатки «снежного человека» может объяснить паническое бегство туристов, а также характер телесных повреждений некоторых из них. Член совета российского объединения криптозоологов Михаил Трахтенгерц считает, что травмы у участников группы Дятлова похожи на то, «как будто кто-то их уж очень крепко обнял». Он предположил, что следы, которые оставил «снежный человек», к моменту поиска могли стать нечёткими и их могли принять за наддувы или выступающие камни, присыпанные снегом.
Туристы могли услышать некий инфразвук, который возникает при полёте воздушного объекта низко над землёй, при действии ветра или обтекании им твёрдых предметов, за счет возникновения аэроупругих колебаний. Люди могли испытать приступ неконтролируемого страха. Этим также можно объяснить бегство из палатки. Некоторые экспедиции, посещавшие этот район, рассказывали о необычном состоянии, которое может быть свойственно воздействию инфразвука.
Изучив характеристики участников похода, психолог, занимавшийся делом, посчитал, что каждый участников группы был достаточно подготовлен к возможным стрессовым ситуациям во время восхождения, однако шансы выжить из-за схода лавины на перевале Дятлова были нулевые, несмотря на все их попытки спастись. Специалисты по сей день пытаются разгадать, что именно привело к смерти девяти туристов на перевале Дятлова.
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Возле перевала Дятлова пропала группа туристов
Юноша из Пермского края пропал в районе перевала Дятлова
Подготовка к походу
На горе Холат-Сахль зимой дуют резкие пронизывающие ветры, которые способны опрокидывать людей, а температура за считаные минуты может опуститься на 10-20 градусов. Зимой туда никто не ходил. Однако группа под руководством Дятлова приняла решение отправиться в поход в январе. А в середине декабря 1958 года 21-летний Игорь Дятлов, студент пятого курса радиотехнического факультета УПИ, подготовил план похода и представил его на утверждение в маршрутную комиссию Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту. После трёх замечаний проект был направлен на доработку.
Окончательно план зимнего лыжного похода высшей категории сложности протяженностью 350 километров комиссия утвердила 8 января 1959 года.
26 января группа уже была в селе Вижай — на отправной точке похода, куда и должна была вернуться 12 февраля.
Поиски пропавшей группы
12 февраля группа на отправной точке маршрута не появилась. Однако беспокоиться начали только 16 февраля. Тогда родственникам туристов удалось дозвониться до Вижая, где им сообщили, что группа не вернулась. Тревогу в горкоме спорта забили только в пятницу, 20 февраля. 23 февраля на поиски пропавших отправили поисковую группу. Искали пропавших профессиональные альпинисты, туристы, военные и милиция.
Поисковая группа студента УПИ Бориса Слобцова отправилась к перевалу на Оторен, именно там находилась одна из точек маршрута группы Дятлова. Именно они 25 февраля нашли палатку Дятлова. Вокруг не было никого.
Обезображенные тела участников группы Дятлова
Именно от этой палатки и начались поиски людей. 27 февраля удалось обнаружить первые тела участников пропавшей группы: 23-летнего Георгия Кривонищенко и 20-летнего Юрия Дорошенко. Оба были раздеты до белья. У одного из студентов обнаружили ожоги второй и третьей степени, а под другим телом лежали остатки сучьев. Следствие предположило, что туристы разожгли костер, чтобы согреться. Температура той ночью была около 30 градусов ниже нуля. Считалось, что молодые люди сняли с себя одежду во время сильного переохлаждения. При критическом снижении температуры тела организм пытается в последний раз согреть себя. Человек в этот момент ощущает сильнейший прилив тепла, отчего ему даже может стать жарко. Тогда замерзший начинает избавляться от одежды, после чего ищет укрытие от ветра. При этом на ногах у Георгия обнаружили ожоги второй и третьей степени — предполагалось, что он вошел в костер в попытках согреться.
Через несколько минут в 300 метрах нашли и труп самого Дятлова. Он был без обуви. Недалеко под толстым слоем снега лежал труп Зины Колмогоровой. Также нашли тело еще одного участника группы, Рустема Слободина. Они были в теплой одежде, однако на ногах не было обуви. Судмедэксперты установили, что Слободин умер от черепно-мозговой травмы, однако следов ударов на голове у него не нашли.
Тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Семена Золотарева и Александра Колеватова удалось обнаружить лишь в мае, после того как сошёл снег. У девушки отсутствовал язык, верхняя губа, глаза, а ребра были сломаны. А у Николая Тибо-Бриньоля на голове была большая вмятина. Подобные ранения навели следствие на мысль о нападении человека или дикого животного. Другие же погибли из-за экстремально низких температур.
Гибель всех участников группы произошла в ночь с 1 на 2 февраля.
Самая вероятная версия трагедии
Всего существует 78 версий того, что именно стало причиной смерти участников группы Дятлова. При этом основной и самой вероятной является сход лавины. Предполагается, что опытный походник Александр Золотарев услышал звук скатывавшихся снежков — предвестник лавины, обулся и вышел из палатки вместе с дежурным Тибо-Бриньолем. Он сразу понял, что сейчас пойдет лавина, и дал команду группе резать стенку палатки и спасаться.
Палатку разрезали изнутри из положения сидя и попытались спешно выйти наружу. Поэтому туристы не успели обуться. После этого они могли потерять ориентацию и при крайне низкой видимости не смогли найти палатку после схода лавины. Не увидев палатку, походники спустились к кедру, развели там костер, который прогорел 1,5 часа, и два человека, которые пытались согреться возле него, замерзли.
Оставшаяся группа разделилась. Дятлов с несколькими людьми попытался по следам выйти к палатке. Они погибли при температуре порядка 45 градусов ниже нуля. Другую часть группы, которых обнаружили в мае, предположительно, снесло с самодельного сооружения и засыпало трехметровым слоем снега.
Участников похода могли отравить
У рта Зинаиды Колмогоровой и Юрия Дорошенко обнаружили пену со следами крови. Некоторые до сих пор считают, что молодых людей отравили. Однако сейчас установить наверняка, что же тогда случилось, и вновь изучить тела погибших уже невозможно. Также непонятно, зачем и кто мог это сделать.
Шаровая молния
Предполагается, что туристов могла напугать шаровая молния. Однако эта версия также страдает отсутствием прямых доказательств. Статистика возникновения подобного природного явления в зимнее время в Северных широтах нет.
Испытание секретного оружия
Некоторые считали, что туристы попали под удар некоего секретного оружия. Оно могло спровоцировать бегство людей и способствовать их гибели. Предполагалось, что могли возникнуть пары компонентов ракетного топлива, натриевое облако из специально снаряжённой ракеты, взрывная волна. Именно из-за этого некоторые туристы могли получить травмы, а на одежде одной из девушек обнаружили избыточную радиоактивность.
Нападение снежного человека
Версия о появлении возле палатки «снежного человека» может объяснить паническое бегство туристов, а также характер телесных повреждений некоторых из них. Член совета российского объединения криптозоологов Михаил Трахтенгерц считает, что травмы у участников группы Дятлова похожи на то, «как будто кто-то их уж очень крепко обнял». Он предположил, что следы, которые оставил «снежный человек», к моменту поиска могли стать нечёткими и их могли принять за наддувы или выступающие камни, присыпанные снегом.
Воздействие инфразвука
Туристы могли услышать некий инфразвук, который возникает при полёте воздушного объекта низко над землёй, при действии ветра или обтекании им твёрдых предметов, за счет возникновения аэроупругих колебаний. Люди могли испытать приступ неконтролируемого страха. Этим также можно объяснить бегство из палатки. Некоторые экспедиции, посещавшие этот район, рассказывали о необычном состоянии, которое может быть свойственно воздействию инфразвука.
Тайна, покрытая мраком
Изучив характеристики участников похода, психолог, занимавшийся делом, посчитал, что каждый участников группы был достаточно подготовлен к возможным стрессовым ситуациям во время восхождения, однако шансы выжить из-за схода лавины на перевале Дятлова были нулевые, несмотря на все их попытки спастись. Специалисты по сей день пытаются разгадать, что именно привело к смерти девяти туристов на перевале Дятлова.
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Элина Позднякова