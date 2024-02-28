Мужчина поднялся на перевал Дятлова для излечения от коронавируса и чуть не умер

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Мужчина поднялся в горы, чтобы излечиться от коронавируса. Россиянин поднялся на перевал Дятлова, но там ему стало только хуже. Чтобы эвакуировать экстремала, пришлось прибегнуть к помощи медицинского вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
«Санитарные винтокрылые машины приходят на помощь как в отдаленных районах со сложными природными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным автомобильным движением», – заявили в корпорации.Больного удалось спасти. О текущем состоянии мужчины не сообщается.
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