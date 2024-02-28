Мужчина поднялся на перевал Дятлова для излечения от коронавируса и чуть не умер

Мужчина поднялся в горы, чтобы излечиться от коронавируса. Россиянин поднялся на перевал Дятлова, но там ему стало только хуже. Чтобы эвакуировать экстремала, пришлось прибегнуть к помощи медицинского вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».