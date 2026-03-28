Лерчек в слезах рассказала о посещении государственной больницы

28 марта 2026, 08:30

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак четвертой стадии, в слезах рассказала о посещении государственного медучреждения. Ее слова приводит Starhit.





Чекалина утверждает, что следователь однажды разрешил ей съездить в больницу, но не позволил выбрать клинику, так как ей запрещено пользоваться интернетом и «Госуслугами». В итоге она попала в фельдшерский кабинет в Истре, где, по ее словам, не оказалось необходимого оборудования.

«Нашли ближайшее ко мне место. <…> Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру», — поделилась блогерша.