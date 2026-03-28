Лерчек в слезах рассказала о посещении государственной больницы
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак четвертой стадии, в слезах рассказала о посещении государственного медучреждения. Ее слова приводит Starhit.
Чекалина утверждает, что следователь однажды разрешил ей съездить в больницу, но не позволил выбрать клинику, так как ей запрещено пользоваться интернетом и «Госуслугами». В итоге она попала в фельдшерский кабинет в Истре, где, по ее словам, не оказалось необходимого оборудования.
«Нашли ближайшее ко мне место. <…> Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру», — поделилась блогерша.Следователь впоследствии заявил, что она сама выбрала это медучреждение. Лерчек отметила, что после этого продолжала принимать обезболивающие. Она также обвинила правоохранителей в том, что они у нее «отняли драгоценное время».
Защита блогерши обратилась в СК с заявлением на следователя, который вел ее дело на стадии предварительного расследования. Адвокаты считают, что его действия или бездействие привели к тому, что у их клиентки диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии.